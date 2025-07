Autoritratto in tre atti, viaggio nell’inclusività al TuMiTurbi

L’artista visivo e performer sordo Diana Anselmo porta in scena uno spettacolo intenso e coinvolgente, accompagnato dall’interprete LIS Sara Pranovi.

Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 21:00, lo spazio culturale TuMiTurbi di Varese ospita “Autoritratto in tre atti”, lecture-performance dell’artista visivo e performer Sordo Diana Anselmo, accompagnato dalle interpreti LIS Sara Pranovi e Elisa Verrando.

Si tratta, infatti, di un evento gratuito con traduzione simultanea in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

L’evento è promosso, in occasione del Varese Pride 2025, da IntegraLIS in collaborazione con Associazione ArteZ (la prima associazione di artisti Sordi fondata e gestita da Sordi in tutta Italia), Language Nights Varese, TuMiTurbi e Arcigay Varese, con il contributo del Pio Istituto Sordi Milano.

Con questo evento, i referenti della squadra di volontari IntegraLIS, Erika Morrone e Fabio Miali, realizzano uno dei loro sogni: portare a Varese il teatro dell’essenza, accessibile e inclusivo, faro di verità in una società fatta di troppa apparenza. Ed è proprio al TuMiTurbi che ogni martedì sera le Language Nights offrono serate linguistiche vocali e segnate gratuite, in cui uno dei diversi tavoli linguistici è dedicato alla LIS.

Diana Anselmo al TuMiTurbi è il concretizzarsi di una collaborazione che ha lo scopo di abbattere barriere culturali e sociali, seminando accessibilità e inclusione autentiche.

Attraverso tre atti, intensi e coinvolgenti – lo sguardo proprio, lo sguardo subìto, e lo sguardo riappropriato – Anselmo conduce il pubblico in un percorso personale e collettivo sullo stigma, il corpo disabilitato e la narrazione di sé.

Un’occasione unica per riflettere, emozionarsi e condividere, in uno spazio libero da barriere culturali e comunicative, dove il teatro diventa linguaggio comune.

Lo spettacolo durerà circa un’ora e a seguire ci sarà un forum di circa mezz’ora di confronto con il pubblico.

Informazioni pratiche:

Luogo: TuMiTurbi, via De Cristoforis, 5 Varese: https://g.co/kgs/RXiYKC9

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione: OBBLIGATORIA con data di scadenza prorogata entro il 17 luglio 2025, SOLO via WhatsApp (scritto) al numero +39 388 846 4105 (Erika) o cliccando questo link

Lingua: Lingua italiana + LIS ( Lingua dei Segni Italiana)