Angera va in scena “Like”: la “distopia social” ispirata a Black Mirror

Giovedì 17 luglio alle ore 21, al pratone sul lungolago di Angera va in scena Like, una produzione di Teatro in Mostra (TiM) ispirata a un episodio della fiction distopica targata Netflix Black Mirror. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nella sala consiliare.

Un mondo dove vali quanto i tuoi like

Scritto da Magdalena Barile, con la regia di Filippo Renda, lo spettacolo racconta una società in apparenza perfetta, dove il benessere è regolato da un unico metro: il punteggio social. Una Wonderland dai colori saturi e sorrisi smaglianti, dove ogni scelta – dall’amore alla carriera – è condizionata dal numero di cuori e pollici ricevuti.

Protagonista della vicenda è Laika, “donna single di medio livello”, intrappolata in una realtà dominata dal social network Dharma, onnipresente e insaziabile. Il suo sogno è accedere al leggendario party del sesto piano del centro commerciale PanopticoM, tempio del consumo e simbolo di una scalata sociale spietata. Ma per farlo dovrà affrontare la prova più difficile: sacrificare sé stessa per piacere agli altri.

Cast e produzione

Sul palco al pratone di Angera si alterneranno Laura Negretti, Alessandro Quattro, Sacha Oliviero, Silvia Ripamonti Gabriella Foletto. Scene e luci sono firmate da Armando Vairo, direzione tecnica di Donato Rella.