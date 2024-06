Trasformazioni è la nuova rassegna teatrale di Amaltheatro ad Angera

Si intitola Trasformazioni la 4^ edizione della rassegna teatrale proposta proposta dalla Compagnia Roggero nel giardino di Amaltheatro, la casa dei burattini nata dal recupero della storica cascina di via ai prati 7, a Barzola di Angera.

L’idea è sempre quella di proporre spettacoli estivi, nei venerdì di luglio e poi ad agosto e settembre, adatti a un pubblico di adulti e bammbini.

Racconti che sono viaggi in altre dimensioni e di cui godere all’aria aperta, tra fiori e piante che adornano il giardino.

NOVITÀ DELLA RASSEGNA

Quest’anno in particolare ci sono due importanti novità:Treninteatro. Il trenino turistico The lake express sas farà 2 viaggi di andata e altrettanti di ritorno, per portare e riportare spettatori dall’imbarcadero di Angera ad Amaltheatro il 20 luglio per lo spettacolo Il mago di Oz della Compagnia Roggero – residente, in programma in doppia replica alle ore 11 e alle ore 16.

Inoltre parte del ricavato della rassegna andrà a sostenere il fondo Angelo Rizzi grazie alla solidarietà della compagnia Is Mascareddas di Cagliari, che doneranno il primo spettacolo della rassegna – “Dialogo con la morte” in scena il 3 luglio alle ore 21 – e grazie a due aziende locali, “Distillerie Rossi di Angera” e “Natura in moto”, che doneranno al Fondo Angelo Rizzi l’incasso della vendita dei loro prodotti esposti.

IL ROGRAMMA

Mercoledì 3 luglio – ore 20

DIALOGO CON LA MORTE

Compagnia Is Mascareddas di Cagliari

A seguire apericena. L’intero ricavato delal serata sarà destinato al fondo Angelo Rizzi per la musica e l’arte

Sabato 6 luglio – ore 16

HANSEL E GRETEL

Compagnia l’Arca di Noe

Mercoledì 10 luglio – ore 20.30

TE NEL DESERTO

Performance di parole e atti teatrali

Il ricavato della serata sarà destinato al sostegno di progetti per l’infanzia della compagnia teatrale Ashtar teatro di Ramallah, in Palestina.

Venerdì 12 luglio – ore 18

MENEGHINO ALLA RISCOSSA

Di e con Giorgio Rizzi

Venerdì 12 luglio – ore 18

OZ IL MAGO

Saggio del campus teatrale Amaltheatro

Sabato 20 luglio – ore 11 e in replica ore 16

IL MAGO DI OZ

Primo viaggio in trenino dall’imbarcadero di Angera alle ore 9 e ritorno alle 13

Secondo viaggio in trenino dall’imbarcadero di Angera alle ore 14 e ritorno alle 18



Venerdì 26 luglio ore 21

ELENA DI SPARTA

Compagnia Teatro Blu

Venerdì 2 agosto – ore 18

LA GRANDE VARIETÀ

Compagnia Teatrino di Puck

Mercoledì 11 settembre – ore 18

GIOCHIAMO A FARE IL MONDO DI PACE E LASAGNE

Compagnia Teatro Bandito

Possibilità di abbonamento a 6 spettacoli per bambini.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info@amaltheatro.org oppure 335 8771173