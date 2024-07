Rito del te e spettacolo ad Angera in una serata di solidarietà con la Palestina

“TE nel deserto – O guerra o pace o …” è il titolo della performance teatrale per la Palestina in programma mercoledì 10 luglio dalle ore 20.30 nel giardino di Amaltheatro, a Barzola di Angera per la rassegna Trasformazioni.

La serata termina con il rito del tè condiviso con tutti i partecipanti a cura dell’associazione Pace e Convivenza di Sesto Calende.

Il ricavato sarà devoluto ai progetti per l’infanzia di Ashtar Theatre di Ramallah.

Lo spettacolo TE nel deserto, ruota attorno a una installazione, una performance di danza, e dei monologhi, introdotti e chiusi da un intervento corale. Due monologhi riguardano direttamente la situazione palestinese. Uno di questi è tratto dai Monologhi di Gaza della compagnia Ashtar Theatre.

A partire da questi contenuti, si inseriscono i temi degli altri interventi, collegati in grande e in piccolo, anche al mondo in cui siamo tutti immersi.

Chi assiste e chi è in scena condividono questo momento, ricordando ciò che scrisse Rodari in un suo racconto: “Quel che va fatto, va fatto, sempre. Senza perdere la speranza.”

Scrivono i promotori:

«Il senso che vorremmo comunicare è ciò che ci ha mosso fin dagli inizi del massacro infinito, operato dal governo di Israele, in risposta all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Massacro che dura da decenni, e che per la ferocia di questi mesi porta a parlare di genocidio.

Siamo artisti di arti plastiche, visive, grafico pittoriche e teatranti appassionati, che abitano nel ricco Occidente opulento e complice. Siamo persone che paradossalmente non hanno voce, partiti da un pensiero divergente rispetto all’atteggiamento diffuso, per cui “così vanno le cose e così devono andare”. Possiamo però permetterci da queste parti, per quanto ancora non si sa, di coltivare l’utopia della PACE, provar a dar forma e veicolare le parole di Vittorio Arrigoni: RESTIAMO UMANI, come atto di resistenza e rivoluzione.

O GUERRA O PACE O … questa la domanda fatta agli artisti, che hanno prestato a noi monologhisti le loro opere, e da cui abbiamo tratto ispirazione per riempire “quei puntini sospensivi”, farci domande e immaginare un altro mondo. È il nostro modo di essere vicini alle sorelle e ai fratelli di Palestina, di rivoltarci all’annichilimento del presente, di creare un ponte, diceva così del teatro Grotowski: “tra me e te, in questo deserto contemporaneo, guardarci negli occhi, riconoscersi, condividere”.

Proviamo con TE nel deserto a dare concretezza alla vicinanza, collegandoci con Ashtar Theatre, compagnia di Ramallah, a raccogliere contributi per il loro lavoro con i bambini delle scuole.

Siamo qui per darci una mano in questa via intrapresa verso la Palestina e verso il mondo.

Per noi è importante far arrivare il senso della costruzione collettiva, risvegliare emozioni e interesse.