A Castione della Presolana lo spettacolo “La fattoria degli animali”

Appuntamento al Parco della Montagna per l’evento del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI – Teatro Bertolt Brecht (LT)

Riduzione di Pompeo Perrone

Regia Maurizio Stammati

Con Peter Ercolano, Sara Petrone, Maurizio Stammati

Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre romanzo di George Orwell, ne ricalca in chiave grottesca e comica la storia: in una fattoria la Fattrice sfrutta tutti gli animali per trarne il maggiore profitto.

Il finale è a sorpresa e coinvolgerà il giovane pubblico a trovare la soluzione.

A raccontare tutto un asino e una cavalla che, ormai vecchi, ricordano quella stagione di speranze.

Musiche, costumi, pupazzi accompagnano il racconto con la meraviglia che solo il teatro di figura sa donare.