A Sesto Calende la musica di Emanuele Cadario e La Sornette

Emanuele Cadario vi accompagnerà in un viaggio musicale che unisce classica folk e pop. Accompagnato dalla storica band “La Sornette” di cui è frontman e compositore, presenterà durante la serata tre inediti che rientreranno nel nuovo progetto artistico, la cui pubblicazione, con diverse novità e sorprese musicali, è prevista nel corso dei prossimi mesi.

L’artista è vincitore di due Awards Internazionali in ambito Folk e Pop e del premio nazionale Licucci/Mei “Miglior connubio tradizione ed innovazione” per l’ultimo album “Ho abbracciato il vento”, edito da Molto Recordings e distribuito da Warner Music Italy, entrato in tutte le più importanti classifiche vendite dischi in Italia (Fimi) e segnalato da I-tunes tra i best seller di sempre. Il violinista vanta diverse prestigiose collaborazioni: da Andy dei Bluvertigo a Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik, passando per Sablon (Litfiba/Matia Bazar) e Flavio Oreglio (Zelig).

Ai brani più suonati dell’ultimo lavoro autorale si alterneranno quelli più conosciuti della band, il tutto valorizzato da un violino elettrico 5 corde e dagli strumenti più noti del pop, mescolati a quelli più caratteristici del folk come la ghironda, il dulcimer, i flauti ed il bouzouki.

Ingresso libero.

Infoline: www.sornette.it

Social: Instagram Facebook Tik Tok

La Sornette:

Ema Cadario: violino, voce, fisarmonica, flauti

Silvia Fregonara: voce

Vinc Cadario: ghironda, bouzouki, chitarre, dulcimer

Fabiana Giordano: violoncello

Stefania Forte: batterie