Il grande cinema a Laveno con il Festival di Locarno e Cortisonici

Il Lago Maggiore si prepara ad accogliere due serate di grande cinema all’aperto nel suggestivo parco di Villa Frua, sede del Comune di Laveno Mombello. Il 31 luglio e il 1° agosto, il pubblico potrà assistere gratuitamente a una selezione di cortometraggi internazionali dal rinomato Festival Cortisonici di Varese e alla proiezione del film “Das leben der anderen – Le vite degli altri” di Florian Henckel von Donnersmarck, vincitore del Premio Oscar 2007 per il Miglior film straniero.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Filmstudio 90 APS di Varese, intende portare a Laveno Mombello un’ottica curiosa e innovativa, creando una rete tra realtà vicine unite dalla passione per il cinema. L’evento rappresenta il primo nucleo della rassegna “Visioni Dilaganti”, voluta dall’Assessorato alla Cultura guidato da Alice Gomiero. “Visioni Dilaganti” mira a offrire uno sguardo di qualità e aprire nuove collaborazioni future, soddisfacendo la grande voglia di cinema della comunità.

Alice Gomiero ha dichiarato: “’Visioni Dilaganti’ rappresenta un primo passo significativo verso una cultura che nasce dalla contaminazione internazionale e dall’integrazione di prospettive inedite nel panorama culturale di Laveno, grazie alle collaborazioni virtuose già avviate. Questa iniziativa sperimentale ha suscitato grande entusiasmo tra gli addetti ai lavori e siamo certi che la risposta del pubblico sarà positiva.”

Il Comune di Laveno Mombello ha accolto con entusiasmo l’invito del Locarno Film Festival di partecipare a questa iniziativa. Il direttore artistico del festival, Giona A. Nazzaro, ha commentato: “Siamo estremamente felici della nostra presenza sul territorio e in particolar modo per questa serata a Laveno Mombello. ‘Das Leben der Anderen’ ha messo in scena il terribile costo di vite umane distrutto da un sistema di spionaggio e delazione. Un film sulla violenza ideologica che ancora oggi è un’opera insuperata per compattezza formale e forza poetica.”

La rassegna cinematografica “Visioni Dilaganti” si inserisce in un percorso più ampio di avvicinamento al Locarno Film Festival, con l’obiettivo di intensificare i rapporti con i Comuni delle Regioni confinanti con il Canton Ticino e offrire alla popolazione momenti di aggregazione attraverso la promozione culturale cinematografica.

Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo del Festival Cortisonici, ha dichiarato: “Una selezione dei migliori cortometraggi dal concorso cortisonici in un’arena vista lago: direi che il binomio è perfetto! Vi aspettiamo numerosi in questa cinenotte di mezza estate.”

Per partecipare a queste due serate, è possibile prenotare uno dei 120 posti disponibili tramite Eventbrite al link comunelavenomombello.eventbrite.it. In caso di maltempo, le proiezioni si terranno nella Sala Consiliare di Villa Frua, che potrà ospitare i primi 100 iscritti per motivi di capienza.

La seconda serata di Visioni Dilaganti sarà resa ancora più entusiasmante dalla possibilità di vincere un “Festival Pass” per il Locarno Film Festival 2024. A tutti i partecipanti verrà inoltre offerto un portatessere con il tema “pardato”, simbolo del festival svizzero.