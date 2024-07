Da Russel Crow a Roberto Saviano: al via il Varese Summer Festival 2024

Domenica 14 luglio prende il via la rassegna estiva ai Giardini Estensi con tantissimi ospiti. Il programma e le informazioni per partecipare

È un nome di grande rilievo internazionale quello che aprirà il Varese Summer Festival e stiamo parlando di Russel Crow che domenica 14 luglio si esibirà nella belle cornice dei Giardini Estensi di Varese.

L’attore e musicista sul palco con con The Gentlemen Barbers e Lorraine O’Reilly’’. Attore premio Oscar che ha vinto circa 40 premi internazionali, salirà sul palco del Varese Summer Festival con la sua band per un concerto che lui stesso definisce un evento, un happening : “È fluido – commenta Crowe – è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo. Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”.

Il giorno dopo, il 15 luglio sarà protagonista Fiorella Mannoia con “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, il suo nuovo tour che per la prima volta la vedrà affiancata da un’orchestra sinfonica in un importante anno di festa, un anno speciale in cui l’amata artista spegne 70 candeline, anno di partecipazione e grande successo al Festival di Sanremo con il brano Mariposa, un vero e proprio manifesto di donne.

Martedì 16 luglio, data sold out, risate e divertimento assicurati con il nuovo spettacolo di Andrea Pucci “C’è sempre qualcosa che non va” : cabarettista, monologhista, artista tra i più amati in Italia, Pucci torna ancora una volta a Varese dopo numerosi sold out. Attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche, il suo show è un momento di spensieratezza e nello stesso riflessione con storie che si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali.

Il 17 luglio il Varese Summer Festival si trasformerà in una grande aula scolastica in cui gli spettatori diventano allievi e saranno immersi in una lezione affascinante che diventerà uno show travolgente: “La Fisica che ci piace”, questo il titolo dello spettacolo di Vincenzo Schettini che con la sua la sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica, sarà sul palco ai Giardini Estensi per uno spettacolo unico, esperienza teatrale immersiva.

Il 18 luglio Umberto Tozzi che dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, andra’ in tuoru e sarà l’ultima occasione per vivere le emozioni dei suoi live, una sequenza di oltre 40spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi.

Il 19 luglio tappa a Varese del tour “Highlights” de Le Vibrazioni. La band, formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, e’ una delle più longeve in Italia, con oltre 20 anni di carriera. Sarà sul palco del Varese Summer Festival per suonare con grinta ed energia alcuni dei loro brani di grande successo tra i tanti dei 6 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute.

Il 20 luglio l’amatissima Clara nata proprio in provincia di Varese, tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi”, certificato disco d’oro e stabile in TOP20 nelle classifiche Fimi/gfk dei singoli più venduti e Spotify Italia, CLARA è pronta a portare la sua musica in tour e tra le date estive del PRIMO TOUR c’è quella nella sua amata regione.

Il 23 luglio “Plays QUEEN“ , il Maestro Diego Basso, insieme all’ Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, Le Voci di Art Voice Academy, porta in palcoscenico le iconiche composizioni dei Queen, arrangiate per orchestra ritmico-sinfonica. Ad arricchire questa straordinaria performance la soprano Claudia Sasso.Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancano gli inni rock Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Somebody to love, These are the day of our lives, The Show Must Go On, oltre ai duetti con la voce lirica del soprano Claudia Sasso e il solista Manolo Soldera.

Il 24 luglio salirà sul palco del Varese Summer Festival lo scrittore e giornalista Roberto Saviano che torna in teatro con un recital che accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale. Laureato in filosofia all’università di Napoli, nel 2006 ha pubblicato il romanzo-inchiesta Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra, nel quale, scrivendo in prima persona, ha raccontato la realtà del mondo che gravita intorno alle attività della camorra. Al successo di pubblico in Italia e all’estero e alla vincita di numerosi premi ha fatto seguito la resa cinematografica in Gomorra di M. Garrone (2008), per la quale S. e Garrone sono stati premiati a Francoforte con il Hessischer Filmpreis (2008).

Il 26 luglio toccherà al “Crooning Undercover”, il progetto di Mario Biondi che sta portando il suo live nelle più prestigiose location italiane e non solo. Uno show unico nel suo genere, con la band di 7 musicisti. Il repertorio spazierà dai brani del nuovo album “Crooning Undercover” ai più grand successi della sua carriera, arrangiati ad hoc per questo progetto live dalle caratteristiche di unicità ed eccezionalità dal crooner siciliano al suo amato pubblico che non manca mai di contraccambiare l’affetto.

Il 27 luglio, sarà all’insegna delle risate con lo spettacolo “Anche meno” di Max Angioni, il nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmierà la proverbiale autoironia. Angioni si considera davvero un miracolato, e stenta a credere a questo inatteso successo ed è proprio questo che ritroviamo in “Anche Meno”, un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno!

La serata finale sarà il 28 luglio con Paolo Crepet. Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’, arriverà a Varese dopo il successo nella passata stagione teatrale invernale in cui ha registrato sold out.

​I biglietti degli eventi del Varese Summer Festival sono acquistabili attraverso questi canali:

​

PREVENDITE NEI TEATRI

I biglietti del Varese Summer Festival sono acquistabili presso i

botteghini dei Teatri gestiti da AD Management:

TEATRO DI VARESE

situata nel foyer del Teatro (piazza della Repubblica – Varese).

ORARI DI APERTURA ESTIVO | fino al 13.07.2024:

MARTEDI: 10:30 – 15:00

MERCOLEDI: 16:00 – 19:00

CHIUSO NEGLI ALTRI GIORNI

​

Verificare eventuali variazioni all’orario sul sito del Teatro di

Varese, sezione “avvisi” (clicca qui).

PREVENDITE ON-LINE

TICKETONE:

punti vendita del circuito Ticketone (cerca il più vicino a te)

on-line su: www.ticketone.it

​

BIGLIETTERIA DEL FESTIVAL

La biglietteria del festival è situata ai Giardini Estensi (portici

ingresso principale di via Sacco 5).

ORARI DI APERTURA:

dalle 17:30 alle 21:00 (SOLO NEI GIORNI DI SPETTACOLO).

​​

BIGLIETTI PER PERSONE CON DISABILITA’

Sono previste agevolazioni sull’acquisto dei biglietti per le persone con invalidità al 100% e necessità di accompagnatore. I biglietti sono acquistabili esclusivamente tramite la biglietteria del Teatro di Varese. Le richieste devono essere presentate via email scrivendo all’indirizzo: biglietteria@teatrodivarese.com, oppure direttamente allo sportello negli orari di apertura, il nostro personale fornirà tutte le informazioni utili per completare l’acquisto secondo disponibilità.