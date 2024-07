Al Varese summer festival anche i ragazzi e le ragazze del progetto Happiness

Il festival varesino diventa ancora più inclusivo. Una decina di ragazzi e ragazze del progetto Happiness saranno gli ospiti speciali di due serate del Varese Summer Festival. La manifestazione, che si tiene ai Giardini Estensi dal 14 al 28 luglio con spettacoli e concerti, dedica quindi un’attenzione particolare non solo ai giovani grazie alle tariffe agevolate riservate agli under 30, ma anche al mondo del sociale.

Allo spettacolo del 17 luglio con Vincenzo Schettini e a quello del 28 luglio con Paolo Crepet, potranno accedere gratuitamente in tutto dieci adolescenti che fanno parte di Happiness, il progetto della Parrocchia di San Vittore che si rivolge a soggetti vulnerabili e a rischio di esclusione, per offrire occasioni positive di coesione sociale e scambio culturale.

Un’iniziativa dunque per far partecipare agli spettacoli anche ragazze e ragazzi che altrimenti difficilmente potrebbero accedervi, rafforzando così il legame tra il mondo della cultura con quello del sociale, rendendo la manifestazione ancora più inclusiva e aperta a tutta la città, a partire dalle persone più vulnerabili. Un’azione resa possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e Ad Management, soggetto organizzatore della rassegna in collaborazione con il Comune di Varese.