Terra e Laghi porta “La Corda” a San Pier d’Isonzo

Spettacolo teatrale con la compagnia Geracircus per il festival teatrale itinerante del Teatro Blu

Di e con Sandro Sassi

La Corda è uno spettacolo di circo, in strada, di giocoleria ed equilibrismi.

L’apice sara? la combinazione di equilibrio su una grossa sfera, con lancio di clave e una scopa in equilibrio sul mento. Il tutto riuscirà solo grazie alla collaborazione del pubblico, in un continuo gioco di coinvolgenti interazioni. Saprà conquistare tutto il pubblico coinvolgendolo nelle sue sorprendenti performance.