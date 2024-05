Teatro e musica: una serata dedicata allo spettacolo a Germignaga

Sabato 1° giugno la Compagnia Teatrale Germignaghese porta in scena tre atti unici. Sul palco anche la musica anni Sessanta e Settanta dei “The Men in Black”

La Compagnia Teatrale Germignaghese “gioca in casa”: sabato 1° giugno, dalle 21, gli attori saliranno sul palco del Cinema Teatro Italia nella cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore per portare in scena tre atti unici, accompagnati dalla musica dei “The Men in Black”.

Due atti unici sono rappresentazioni dialettali, ovvero “Vegni a ditt tuttcos” e “Matilde” di Roberto Zago, il terzo invece è un copione scritto da Anton Cechov, “Una domanda di matrimonio”. L’evento sarà presentato da Chiara Segù, mentre le commedie saranno portate in scena da Paolo Passera, Emanuela Vismara, Cristina Grazioli e Marialuisa Porrini, con la supervisione del tecnico Giorgio Rivi.

I “The Men in Black” sono il duo formato dal maestro Mauro Guarnieri, al piano e al canto, e da Renato Furigo al canto e alla narrazione: proporranno canzoni degli anni Sessanta e Settanta con lo spettacolo “La Musica della mia storia”.

La serata si svolgerà grazie alla collaborazione tra Parrocchia e Comune, con la partecipazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il costo del biglietto di ingresso è fissato in 10 euro.