“Dialoghi di Pace” a Varese con Omaggio al Clavicembalo

“Dialoghi di Pace” basati sul discorso di Papa Francesco in occasione della 57° giornata mondiale della Pace.

Sono in forma di dialogo a più voci con musica. L’argomento dei Dialoghi verterà anche sul tema dell’intelligenza artificiale. Sono quindi una importante occasione di riflessione da parte di credenti e non credenti su temi così prepotentemente attuali.

Questa edizione dei Dialoghi è dedicata a Federico Colombo, a cui a sua volta è dedicata l’Associazione Omaggio al clavicembalo, e al clavicembalo a lui appartenuto, copia di un Taskin della seconda metà del ‘700 ad opera di W..Dowd.