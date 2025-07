Una giornata di musica a Sesto Calende: dal concerto all’alba alla notte bianca

Dalle prime luci al Parco Europa fino al live di Fred Ventura in Piazza Guarana: maratona musicale per il nuovo appuntamento del Sesto Riverside Festival. Ecco i parcheggi per la serata sul lungofiume

Una festa lunga un giorno, tra le luci del mattino e quelle della sera.

Sabato 12 luglio Sesto Calende si anima con la Notte Bianca e un nuovo appuntamento del Riverside Festival, la rassegna musicale iniziata il 21 giugno con il concerto di Lucio Fabbri.

Il festival, alla sua prima edizione, non rinuncia ad alcune amate tradizioni sestesi, come il Concerto all’Alba e la Notte Bianca, incorporandole in una sola giornata. Si parte infatti alle 5 del mattino al Parco Europa, ex idroscalo Sant’Anna, con il Gruppo Caronte, in una formazione speciale tra archi, piano e voce, per Bravi e Maledetti, omaggio alle leggende del Club 27. In caso di maltempo, il concerto si sposta sotto il portico del vicino ristorante Verbella.

Dalle 18 in poi prende il via la lunga Notte Bianca: nella serata promossa da ProSesto e Gruppo Artigiani Commercianti, con il patrocinio del Comune, eventi, installazioni, mercatini, concerti e performance diffuse nelle vie e piazze del centro.

Punto focale della serata sarà il live in Piazza Guarana con Italo Connection. Voce storica dell’ItaloDisco, Fred Ventura si esibirà in duo con Paolo Gozzetti per un set elettronico ad alto impatto, tra revival e nuova energia.

L’INTERVISTA A FRED VENTURA E PAOLO GUZZETTI:

IL PIANO PARCHEGGI:

Per agevolare l’accesso al centro di Sesto Calende, l”amministrazione comunale ha predisposto un piano parcheggi con 855 stalli distribuiti su diverse aree della città. Tra le più vicine, P5 (Piazzale Donatori del Sangue) a 2 minuti a piedi, P6 (Piazzale Brusa e Masnaghetti) a 3 minuti, oltre al parcheggio della Nuova Marna con 149 stalli (5 minuti) e quello accanto, il Metropolis (60). Le aree più ampie includono P10 (Via Tortorino, 300 stalli) e P9, ovvero quello dell’Abbazia, al di là del cavalcavia, in Piazzale Cardinale dell’Acqua, con 110 stalli, entrambe a circa 11 minuti dal centro. In aggiunta, anche il parcheggio dell’Esselunga, in pieno centro, che sarà accessibile gratuitamente dalle ore 18:00 all’1.