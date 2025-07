A Brezzo di Bedero, la tappa della stagione “Antichi organi” nella Collegiata di San Vittore

Sabato 12 luglio 2025, alle ore 21, la Collegiata di San Vittore a Brezzo di Bedero ospiterà un nuovo imperdibile appuntamento della 51ª Stagione Antichi Organi, in collaborazione con il Comune. Protagonista della serata sarà l’organista Alessio Corti, che si esibirà sull’organo Giovanni Mentasti del 1871, valorizzando il prezioso strumento storico con un repertorio di grande ricchezza stilistica e spirituale.

Il programma

Il concerto condurrà il pubblico in un raffinato percorso tra la musica sacra e profana per organo, dai fasti del barocco iberico con José Elías, Andrés de Sola e Pablo Bruna, alle sonorità europee di Georg Muffat e Domenico Zipoli. Seguiranno due capolavori del repertorio tedesco e italiano: la monumentale Praeludium e Fuga in re minore BWV 539di J.S. Bach e la Facile Marcia per Organo di Amilcare Ponchielli. Chiudono il programma due pagine ottocentesche firmate da Felice Moretti (p. Davide da Bergamo) e Vincenzo Petrali, quest’ultimo con un suggestivo Adagio per Voce Umana e la Sonata finale.

L’interprete

Alessio Corti, nato a Milano nel 1967, è docente e concertista di fama internazionale. Formatosi con L. Rogg a Ginevra, ha vinto prestigiosi premi e pubblicato importanti incisioni dedicate a Bach, Mozart, Mendelssohn e alla musica natalizia. È organista della Basilica di S. Babila a Milano e docente ai Conservatori di Udine e Verona. Dal 2001 è Professore di Organo e Improvvisazione al Conservatorio Superiore di Ginevra.

La stagione “Antichi Organi”, che conta ben 30 concerti su tutto il territorio della Provincia di Varese, farà tappa in 25 Comuni, con 37 artisti ospiti, provenienti da 7 Paesi.

La manifestazione si fonda sulla collaborazione stabile tra associazioni locali, parrocchie, Amministrazioni comunali, artisti e pubblico, creando una rete solida e partecipativa che si rinnova ogni anno, rafforzando il senso di comunità e appartenenza e costruendo legami solidi e duraturi.

Antichi Organi