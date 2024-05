È già tempo di sagre: torna la festa di Erbamolle

Se c’è una festa che, in Valbossa, dà il via ufficialmente all’estate è quella organizzata ad Erbamolle.

Dal 30 Maggio al 9 Giugno 2024 a Buguggiate torna la Festa di Erbamolle, un evento che promette, anche quest’anno, di essere ricco di sapori e allegria. Con il patrocinio dei comuni di Azzate e Buguggiate, la festa ha da sempre la sua “anima” nell’Associazione Santacaterina APS.

Giunta alla 27esima edizione la festa avrà inizio giovedì 30 maggio alle ore 19.00, segnando l’apertura di dieci giorni di festeggiamenti.

Il piatto del giorno, gli gnocchi fatti in casa, sarà solo l’inizio di una serie di specialità culinarie offerte a chi passerà. Venerdì 31, la festa continuerà con un altro classico della cucina locale, i pizzocheri.

Il sabato 1 giugno, la cucina riaprirà alle 19.00, offrendo la possibilità di pranzare in allegria e di gustare nuovamente le specialità dello stand gastronomico. La domenica sarà un giorno speciale, con l’apertura dello stand alle 12.00 per un pranzo domenicale in compagnia, seguito da una serata di festa alle 19.00.

Dopo una breve pausa, la festa riprenderà giovedì 6 giugno, con le porte che si riaprono alle 19.00 per accogliere nuovamente gli ospiti. Il fine settimana si riparte con cene alle 19.00 di venerdì 7 e sabato 8, e domenica 9 giugno, che offrirà un’ultima occasione per assaporare le delizie culinarie a pranzo e a cena, prima della chiusura ufficiale della festa alle 23.00.

La Festa di Erbamolle è più di un semplice evento gastronomico: è un simbolo di tradizione che continua a crescere ogni anno.