A Laveno incontri “a tu per tu” con Barbasophia, Alberto Alessi, Il Pimpa, Luca Lischetti e non solo

Il Festival della Meraviglia in programma a Laveno Mombello, dal 17 al 19 maggio, offre un programma culturale ricco e variegato, abbracciando ambiti filosofici, scientifici e artistici. Spettacoli, mostre e attività “OFF”, seppu l’elemento centrale restano i dialoghi e gli incontri a “tu per tu” dove il pubblico può interagire con personaggi di grande spessore e giovani talenti. Tanto che per stimolare questa interazione, è già possibile formulare una domanda ai relatori al momento della prenotazione per gli eventi (sul sito del Festival della Meraviglia).

Sabato 18 maggio a Villa Frua e domenica 19 maggio alle Officine dell’Acqua sono dunque diversi gli incontro con nomi come Gabriella Caramore (saggista e giornalista RAI) , Marco Rodari (meglio conosciuto come Claun Il Pimpa), Marzio Marzorati (vice epresidente Legambiente Lombardia), Giulio Rossini (fondatore Filmstudio90), Marco Picconi (direttore Cartiera Merati di Laveno), Anzo Favoino (direttore Zero Waste Europe), Niccolò Salvioni (Presidente dell’Associazione italo-svizzera Locarno-Milano-Venezia), Antonello Maiolino (vice preside Liceo V. Sereni), diversi ricercatori del Joint Research Centre e i giovani talentuosi delle Green School, insieme ai Giovani Pensatori.

Una particolarità del Festival della Meraviglia sono appunto gli incontri “a tu per tu” che permetteranno al pubblico di interagire direttamente con gli ospiti del festival (incontri che verranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del Festival).

Gli incontri a “tu per tu”

Gli appassionati di design avranno un’opportunità imperdibile il sabato 18 Maggio, alle 11:30, presso il Liceo V. Sereni in via Labiena 86. In quell’occasione, Anty Pansera, conservatore del Museo Internazionale del Design Ceramico a Laveno Mombello e Alberto Alessi, presidente di Alessi SpA, saranno protagonisti di un incontro aperto e informale sul tema del design e dell’innovazione. I due esperti si metteranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande su argomenti quali il design italiano, l’industria e il processo creativo, sottolineando l’importanza della meraviglia nel mondo del design. La filosofia sarà al centro dell’attenzione domenica 19 Maggio, dalle 10:00 alle 11:30, sempre presso il Liceo V. Sereni. Matteo Saudino, noto come Barbasophia, condurrà un incontro dedicato alla riflessione filosofica (protagonista anche sabato sera con il suo spettacolo) . Durante questa sessione, il pubblico avrà l’opportunità di porre domande dirette a Saudino su temi filosofici di interesse comune, esplorando il ruolo della filosofia nella vita quotidiana.

Nello stesso giorno, dalle 11:30 alle 13:00, sempre al Liceo V. Sereni, Luca Lischetti e Stefano Silvestri condurranno un dialogo sull’arte e la società. In questo incontro, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare il rapporto tra arte e società, ponendo domande agli esperti su argomenti che spaziano dall’importanza dell’arte nella vita quotidiana al suo impatto sociale. Appuntamenti che permetteranno di creare uno spazio di dialogo aperto e stimolante, dove la meraviglia e la conoscenza si incontrano per ispirare nuove idee e riflessioni.

Per tutto il programma del Festival della Meraviglia, le prenotazioni e per scoprire l’offerta culinaria a Km O del Festival: https://festivaldellameraviglia.org.