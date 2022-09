Richard ha trovato Beppe: l’incontro a Varese 45 anni dopo

Richard ha trovato Beppe! Un incontro emozionante a Varese, dopo 45 anni, e dopo che Richard dal Sussex aveva mandato – nel mese di maggio – un messaggio alla posta di Facebook di VareseNews. La richiesta era quella di ritrovare Beppe Brambilla, conosciuto circa 45 anni in Gran Bretagna, quando per un periodo era stato il compagno della madre, diventando un patrigno per lui e il fratello.

E pochi giorni fa, dopo l’annuncio lanciato tramite le pagine di VareseNews, i due protagonisti di questa bella storia si sono ritrovati a Varese.

A raccontare come è andata è lo stesso Richard: «È stato assolutamente da matti. Io e la mia fidanzata attuale abbiamo prenotato per Varese per le nostre ferie e volevo chiederle di sposarmi ai Giardini Estensi, un posto dove Beppe portava me e mio fratello da bambini. Per questo per me ha un valore speciale, così mi è sembrato giusto farlo lì. Siamo partiti il 10 settembre da Stansted e proprio quando siamo arrivati mi è arrivato un messaggio di una ragazza di nome Irene che diceva di conoscere Beppe. Forse il fato? O semplicemente il momento giusto? Le ho chiesto informazioni e mi ha confermato che era la persona che stavo cercando. Mi ha mandato il suo numero, gli ho scritto e ci siamo incontrati martedì (12 settembre, ndr). Mi sono emozionato a rivedere che il trenino dei Giardini fosse ancora lì; abbiamo fatto un giro, appena prima di scendere alla fontana dove ho fatto la proposta a Claire. Sono ancora scioccato ed emozionato da questo incontro. Mi ha riportato alla mente un sacco di memorie della mia infanzia. Tutte belle!».