“Sono Richard del Sussex e cerco Beppe Brambilla“

«Ciao, sono Richard e cerco Beppe che probabilmente arrivava dalla provincia di Varese».

Comincia così una richiesta arrivata sulla posta della nostra Fanpage di Facebook. Richard vorrebbe avere notizie di Giuseppe “Beppe” Brambilla conosciuto circa 45 anni fa quando lavorava in un ristorante a Brentwood, il “Moat house” nel Sussex, Gran Bretagna.

Richard, al tempo, aveva circa 7 anni e, con il fratello Gary Breslin conobbero Beppe attraverso la madre Wendy. Lo ricordano come una persona solare e amichevole con cui trascorsero momenti divertenti. In particolare ricorda una gita in montagna dove lo stesso Richard ebbe una disavventura e venne salvato da un giovane sciatore.

Un’amicizia che poi finì facendo perdere le tracce gli uni dell’altro. Ora un appello per vedere se fosse possibile ristabilire un contatto: “ Beppe Brambilla, ti ricordi di noi?”