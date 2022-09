Scarti… creativi: laboratorio creativo per il riciclo di materiale tessile per bambini

Domenica 18 settembre, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, il servizio di Didattica museale e territoriale della Città di Busto Arsizio propone un laboratorio di riciclo di materiali tessili dedicato alle famiglie per sensibilizzare sul tema della sostenibilità e del valore delle risorse attraverso un riuso creativo degli scarti, che incontrano la fantasia dei bambini per essere reinterpretati e diventare nuovi oggetti.

Pezzi di stoffa, fili, vecchi bottoni e altri materiali di scarto… chi l’ha detto che non servono più?! Ogni partecipante potrà portare una maglietta, un abito che non usa più oppure vecchi tessuti, nastri e fili sparsi per casa in attesa di un uso migliore: tutti insieme durante il laboratorio si darà una nuova vita!

L’attività sarà ospitata dal Cavallotti Garden, in via Felice Cavallotti ed è organizzata su due turni:

• 10.30: laboratorio dedicato ai bambini 5 – 8 anni

Qui il link per le prenotazioni.

• 11.30: laboratorio dedicato ai bambini e ragazzi 9 – 12 anni

Qui il link per le prenotazioni.

INFORMAZIONI:

– La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili.

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività. Non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore.