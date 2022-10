Ai Giardini Estensi di Varese ha ufficialmente inizio “Facciamolo in sicurezza”

L’allestimento è terminato e per i prossimi sei giorni, da oggi martedì 11 a domenica 16 ottobre, i Giardini Estensi ospiteranno “Facciamolo in Sicurezza”, trasformandosi in una vera e propria “fiera della sicurezza”: una serie di appuntamenti che con la collaborazione di tante realtà del territorio – istituzioni, enti, forze dell’ordine, forze di sicurezza del territorio e del soccorso, associazioni professionali e sportive, aziende che operano nel settore della sicurezza – promuovono la “Cultura della Sicurezza”.

Il “villaggio” è stato strutturato in un percorso di sei aree specifiche, dedicati agli ambiti principali della vita di tutti i giorni, lavoro, scuola strada, casa, sport e tempo libero.

Al taglio del nastro, avvenuto questa mattina alle porte dei Giardini, erano presenti insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e partner dell’evento, Giuseppe Albertini presidente AIME, Gianni Lucchina segretario generale AIME, Renzo Dal Pio responsabile del Progetto per la società Liberacomm, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, il vicepresidente della Provincia di Varese Alberto Barcaro, il consigliere comunale Simone Longhini, il Consigliere Regionale Samuele Astuti e l’Assessore allo sport Stefano Malerba.