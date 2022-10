Arredo casa per Natale: via ai trend per l’inverno 2022

Chiunque ami prendersi cura della propria casa sa che, non appena l’estate viene archiviata, lo sguardo volge immediatamente al Natale. È questo a dettare mode e tendenze per l’inverno, perché di fatto non si arreda soltanto con i mobili. Utilizzando gli accessori e i tessili è possibile cambiare profondamente lo stile e l’atmosfera di un’abitazione.

Quali sono i trend house per l’inverno 2022?

Le migliori riviste di settore e gli influencer si sono già pronunciati: a tenere testa ai diversi trend per l’inverno 2022 in tema di arredo casa vi è senza dubbio la sostenibilità. Si è sempre più alla ricerca dell’idea originale che non tralasci l’impatto ambientale. Dunque, materiali naturali e lavorazioni artigianali restano un classico contemporaneo come pochi. Di conseguenza, anche i colori naturali, quelli che richiamano la natura e le stagioni fredde, saranno prediletti rispetto alle nuance più sintetiche.

Più recente e sempre più amata, invece, la tendenza di inserire led, lampade, candele o accessori di arredo luminosi. Giocare con le luci non è così semplice, ma può essere molto soddisfacente, soprattutto se si predilige uno stile minimal.

Arredo casa per Natale

Scegliere accessori di arredo casa per Natale non è semplicissimo: il rischio è quello di trasformare la propria casa in un villaggio di Babbo Natale. Se è vero che in questo periodo il principio guida “less is more” può essere accantonato, è bene comunque stabilire delle regole in base alle quali scegliere le decorazioni natalizie che possono anche essere di estrema qualità e quindi durare per molti altri Natali futuri.

Prediligere un colore principale

Scegliere con cura, e prima di fare spese, il colore su cui si desidera orientarsi e che prevarrà su tutti gli altri. Sarà di grande aiuto al momento dell’acquisto e consentirà un risultato finale armonico.

Indirizzarsi verso materiali similari

Ogni materiale tende a dare un risultato estetico differente. I sintetici lucidi comunicano lusso, ad esempio, ma non si abbinano quasi mai alla naturalezza del legno o del sughero. Va scelto uno stile ben preciso, con l’impegno di non acquistare nulla che non rientri in quella tipologia.

Stabilire a monte gli spazi

Proprio come quando ci si reca a scegliere dei mobili, occorre immaginare dove saranno posizionati gli accessori, nonché prendersi del tempo per appuntare le misure degli spazi o delle superfici. Si eviteranno acquisti inadatti e si avrà maggiore consapevolezza delle esigenze da soddisfare.

L’albero di Natale

C’è chi continua a utilizzare i vecchi pezzi di famiglia e chi segue ogni anno i suggerimenti di moda. L’albero di Natale è diventato un elemento sempre più personalizzabile, ed è giusto così. Ormai è possibile trovarne di ogni tipologia, colore e materiale: val la pena comporlo seguendo i propri gusti.

Gli esperti confermano che lo stile classico non è affatto tramontato, continuando a prediligere decorazioni con i classici verde e rosso, anche abbinati all’argento o all’oro. Attenzione a non sovrapporre i due colori metallici, meglio scegliere l’uno o l’altro. Il bianco trova sempre più spazio, sia nelle scelte di arredo moderno che in quelle più classiche. Si abbina molto bene con tutti i colori e ricorda la neve e la purezza interiore.

Per chi ha voglia di stupire, la tendenza è proprio il bicolore, ovvero un colore basico e diffuso come potrebbe essere proprio il bianco, accompagnato da alcuni oggetti in una tonalità forte come il fucsia o il blu elettrico. Attenzione all’eccesso di colori, invece, si tratta di uno degli errori su cui gli arredatori premono di più. L’albero è bello se riesce a trovare un equilibrio cromatico.

Riciclare, scomporre, ricomporre

Da molti anni il concetto di sostenibilità segna trend e gusti, anche in tema di arredo casa. Sempre più apprezzati, difatti, sono i lavori home made, proprio per via di questa ritrovata sensibilità sul tema. Ecco che, se si ha voglia di rinnovare oggetti che restano in soffitta, può diventare un’attività divertente quella di acquistare colle, colori e nastri e dar loro nuova vita. Basterà aggiungere pigne e tappi di sughero, oppure creare composizioni partendo da un semplice piatto.

In ultima ipotesi, se il desiderio di rinnovamento è totale, resta ancora una possibilità. Vecchi addobbi e oggetti a tema natalizio possono essere utilizzati per abbellire i pacchetti dei regali di Natale. Un regalo nel regalo, affinché la vita di quegli addobbi si protragga ancora.