Auto ribaltata sulla Briantea a Malnate, illese le due persone coinvolte

Un’auto si è ribaltata verso le 16.30 di oggi – mercoledì 5 ottobre – lungo la Statale Briantea a Malnate, mentre percorreva in direzione Varese il tratto tra la curva dei “Vagunei”, sotto la chiesetta di San Matteo, e la Folla.

Sono ancora da verificare le cause che hanno portato all’incidente, nel quale sono rimaste coinvolte due uomini di 53 e 43 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente, residente in provincia di Varese, ha perso il controllo del mezzo urtando il muro di cinta per poi ribaltarsi.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Malnate con due pattuglie per fare i rilievi e dirigere il traffico, particolarmente intenso in quell’orario, che risulta rallentato verso il centro cittadino malnatese.