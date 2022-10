Carport per camper: ecco le coperture rinforzate di Akena

Trascorrere le vacanze in camper viene da sempre considerata un’esperienza affascinante, che permette di organizzare un viaggio all’insegna della più totale autonomia. Si può stare in campi attrezzati, dove si può condividere l’esperienza vacanziera con altri viaggiatori oppure immergersi nella natura e scovare lande desolate dove rilassarsi e staccarsi dal mondo frenetico cittadino. Ad influenzare le scelte e i momenti in cui muoversi è sicuramente il clima.

Non tutte le stagioni, infatti, sono indicate per questo tipo di spostamento e capita di dover attendere il ritorno dei mesi caldi per partire. Nel frattempo, il camper andrebbe sistemato al coperto, così da evitare che si danneggi restando fermo ed esposto agli agenti atmosferici, alle intemperie e agli attacchi esterni.

Per questo è importante dotarsi di appositi carport per camper, strutture che possano preservare l’aspetto e la funzionalità del veicolo nel periodo in cui è in disuso. Per disporre di una copertura per camper caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo è possibile affidarsi all’esperienza e alla professionalità di Akena, azienda leader del settore che propone una vasta gamma di soluzioni personalizzabili con cui soddisfare ogni genere di necessità.

Le coperture personalizzate di Akena Carports

Un carport è la scelta migliore per chi non voglia avvalersi di una struttura ingombrante ed impegnativa come quella di un garage.

Il portale di Akena propone modelli con tetto piatto o a curva, adattabili nelle dimensioni allo spazio disponibile senza stravolgere l’aspetto originale della parte esterna della propria abitazione, arrivando anche ad un’altezza di 3,20 m, al fine di evitare di rovinare la carrozzeria superiore in fase di parcheggio. Si tratta di strutture in alluminio termolaccato certificato e comprovato e destinato, soprattutto, a resistere al trascorrere del tempo, mantenendo un aspetto invariato.

È possibile avere anche staffe e rifiniture a colore, così da dare un’immagine organica al deposito. Selezionare il giusto colore è un’azione fondamentale per poter avere un elemento elegante e coerente all’interno del proprio giardino.

Akena mette al servizio del cliente un’ampia scelta di sfumature, dalle più classiche e neutre alle più moderne e stravaganti, tenendo presenti i gusti di tutti i potenziali acquirenti. Sono consigliati i colori testurizzati perché risultano più resistenti all’usura e allo sbiadire dato dal trascorrere degli anni.

Copertura camper: quali optional aggiungere

La struttura del carport può essere addossata alla casa oppure, attraverso dei pali, può essere fissata al suolo; possono essere collocati sfalsati o arretrati per aumentare lo spazio di manovra. La vicinanza e continuità con l’edificio principale permettono agli abitanti della casa di passare dall’interno all’esterno senza bagnarsi in caso di maltempo e di ripararsi nel caso in cui il sole sia molto forte.

È possibile aggiungere un’illuminazione al LED che permetta di muoversi all’interno anche in mancanza di luce solare e potersi sentire al sicuro nelle operazioni di parcheggio anche di notte.

Quando il deposito è vuoto e si hanno ospiti in casa o si voglia semplicemente mangiare in giardino senza essere completamente esposti, il fatto che l’area sia illuminata permette di avvalersi di questo spazio come se si trattasse di una stanza. Akena propone anche la soluzione con frangivista fisso, costituito da lamelle fisse in alluminio o color legno, utile per dare protezione permanente del veicolo.