Come curare la disfunzione erettile

La disfunzione erettile viene comunemente chiamata anche impotenza, anche se si tratta di una definizione che non è proprio esatta. Essa è un problema sessuale maschile che si caratterizza per l’impossibilità di avere un’erezione che permetta di vivere una prestazione sessuale che sia soddisfacente. Un problema non di poco conto che non solo è indice di qualcosa che non va come dovrebbe, ma che mette a serio rischio la vita sociale dell’uomo.

Le possibili cause che possono essere alla base di un problema di questo genere sono veramente molte. In genere sono frutto di alterazioni: nervose, endocrine e vascolari, portate da: alcolismo, malattie cardiocircolatorie, anzia, aterosclerosi, farmaci, pressione alta, Parkinson, sindrome metabolica, tabagismo e stress.

Disfunzione erettile cause

La disfunzione erettile è un problema prettamente maschile. Un’uomo affetto da tale problematica non è in grado di raggiungere e mantenere l’erezione al fine di avere una sufficiente prestazione sessuale. Questo non vuol dire che l’uomo in questione non ha uno stimolo sessuale, anzi a dire il vero, lo stimolo è comunque molto intenso, quello che manca è il corretto afflusso di sangue al pene, che permette di avere l’erezione.

L’eccitazione sessuale non è un fenomeno semplice come si possa pensare, esso va a coinvolgere:

ormoni;

cervello;

emozioni;

vasi sanguigni;

muscolatura

Potrebbe essere sufficiente un’alterazione nella funzionalità di uno solo di questi sistemi per creare problematiche a livello erettile. A maggior ragione, la problematica si propone nel caso in cui i sistemi toccati sono più di uno.

Tra le cause più comuni di disfunzione erettile si possono elencare:

alcolismo;

ansia;

aterosclerosi;

diabete;

utilizzo di farmaci;

interventi chirurgici;

ipertensione;

Parkinson;

patologie a livello cardiaco;

sindrome metabolica;

stress;

tabagismo

Disfunzione erettile sintomi e diagnosi

I sintomi che contraddistinguono la disfunzione erettile dipendono molto da ciò che l’ha provocata. Se il problema alla base della disfunzione è di tipo organico, allora è possibile che si noti anche un calo nella frequenza delle erezioni spontanee mattutine. Si può poi abbinare tale problematica ad altre disfunzioni della sfera sessuale. In particolare potrebbe essere coinvolta l’eiaculazione che con l’erezione incompleta può essere precoce, ovvero, un calo del desiderio sessuale.

In ogni caso, l’uomo che sa di soffrire di disfunzione erettile spesso decide di non avere rapporti sessuali, per paura di sperimentare un insuccesso.

Quindi se ci si chiede come curare la disfunzione erettile, la risposta non è certo, affidandosi a dei prodotti che possono essere venduti come miracolosi, ma piuttosto affidarsi a uno specialista. Il medico procederà con un’anamnesi che inizia dalla storia medica del paziente, andando a ricercare eventuali fattori di rischio come il diabete, le malattie cardiovascolari, neurologiche o problemi psicologici.

Si prescrivono degli esami del sangue come la glicemia, il profilo lipidico e il testosterone. A tali esami segue poi una visita all’apparato riproduttivo, al fine di ottenere una prima diagnosi e quindi avviare un percorso terapeutico.

Disfunzione erettile farmaci e prevenzione

Come spesso succede quando si parla di problematiche salutari, il modo migliore per curarle ed evitarle, nel limite del possibile, è quello di procedere con una corretta ed efficace prevenzione. Per prevenire la disfunzione erettile si consiglia di seguire una dieta che sia sana e bilanciata, da associare a quelli che sono conosciuti come gli esercizi di Kegel. Tali esercizi permettono di dominare il muscolo pucococcigeo nel maschio predisposto a possibile disfunzione erettile, per riuscire a gestire le erezioni e le pulsioni eiaculatorie al fine di posticipare l’orgasmo.

Infine si consiglia di praticare sport in maniera costante evitando la sedentarietà che può essere un fattore causa di disfunzione erettile.

Quando la prevenzione non è abbastanza, vi sono poi dei trattamenti specifici. I trattamenti medici che vengono in genere adottati sono:

ristabilimento del circolo arterioso con intervento di chirurgia vascolare;

terapie alternative come quella ayurveda, aromaterapia, omeopatia;

impianto di una protesi;

utilizzo di dispositivi meccanici noti come Vacuum Device.

Metodi questi, che spesso devono essere associati all’assunzione di sostanze vasoattive, ovvero una terapia sostitutiva a base di testosterone e infine farmaci vasodilatatori.

Infine, ci sono degli elementi naturali che sembrano essere in grado di aiutare la risoluzione della disfunzione erettile, come: anice, ginseng, Maca, zafferano, L-arginina e L-citrullina. Tutte sostanze spesso utilizzate come ingredienti di integratori alimentari.