È morto Michele Minervino, il “vigile buono” di Leggiuno

Questa mattina è venuto a mancare all’età di 84 anni Michele Minervino che per quasi 40 anni è stato il vigile urbano in comando a Leggiuno. In paese tutti lo ricorderanno per sempre come il ” Vigile buono“, per la sua dolcezza e gentilezza. Un uomo che ha onorato il corpo dei vigili urbani locali con il suo instancabile lavoro che non si fermava mai, neanche nei giorni di festa. I funerali si terranno a Leggiuno giovedì 3 novembre alle ore 15 nella chiesa di Santo Stefano. Ai famigliari vanno le più sentite condoglianze.