Encomio per tre vigili del fuoco varesini, “angeli” anche fuori servizio

Congresso provinciale questa mattina al comando dei Vigili del Fuoco di Viale Aguggiari. In apertura, alla presenza del Comandante Provinciale Generale Antonio Albanese, sono state consegnate le targhe ed encomio a tre vigili del fuoco che si sono particolarmente distinti con atti eroici. Si tratta di Francesco Aiello e Giacomo Cavarretta di Varese che nel mese di agosto fuori servizio, su un volo di linea per raggiungere una località di villeggiatura, salvarono la vita ad una donna in arresto cardiaco ed Elia Colella che invece ha salvato la vita, sempre fuori servizio, sul litorale siciliano una cittadina francese che stava annegando. Persone speciali per missione di vita non solo per professione. Un grande grazie è andato loro da parte degli oltre cento partecipanti dell’associazione nazionale.

I lavori sono poi perseguiti con la relazione del presidente provinciale Emilio Aimini per i suoi quattro anni di presidenza a cui è andato il ringraziamento di tutti i presenti e la consegna di una targa commemorativa. Il congresso ha poi affidato allo storico presidente onorario Riccardo Comerio lo svolgimento dei lavori di rinnovo degli organi di comando: eletto presidente Giacomino Ferrario, vice presidente Antonio Belvisi già consigliere Nazionale, tesoriere Sergio Mezzetti e consiglieri Gioacchino Barletta, Antonio Selle, Enzo Malnati e Franco Zeni. Organo di controllo Loris Acco, Martina Ferrario, Alessandro Gallivanoni e Angelo Mangano – supervisore Guido Gregori.

In finale un momento di commemorazione per tutti i vigili che hanno perso la vita in questi due anni pandemici ed un ricordo particolare a Paolo Caironi deceduto proprio ieri.

Tra le prossime iniziative in programma, la Grande iniziativa benefica che da 35 anni vede tutti i vigili della Associazione Nazionale VVF per oltre una decina di giorni presenti su tutto il territorio provinciale per portare la fiamma della solidarietà alle tante associazioni di aiuto ai bambini disagiati e portatori di handicap che aspettano i VVF con i loro doni: un’iniziativa resa possibile dalle centinaia di volontari della ANVVF che si mettono da sempre a disposizione e dai simpatizzanti che garantiscono il supporto economico al fine di poter distribuire quasi 1500 panettoni, 800 chili di generi alimentari e quasi 1000 giocattoli e 300 chili di dolciumi.

Il programma è seguito in prima persona dal prescindere onorario Riccardo Comerio che ha subito avuto la piena conferma da parte del neo eletto Giacomino Ferrario sul costante impegno di tutti gli aderenti la grande famiglia ANVVF con la costante collaborazione del Comando Priovinciale VVF di Varese come ha voluto porre in evidenza in comandante Generale Antonio Albanese.