Una fine settimana di prevenzione a Malnate con “Io non rischio”

È il weekend di “Io non rischio”, l’iniziativa nazionale di buone pratiche di Protezione Civile, che a Malnate viene organizzata dal Comune, la ProCiv cittadina e Sos Malnate, con la collaborazione della Polizia Locale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Saranno le due mattinate: sabato 15 ottobre l’appuntamento è dalle 9 alle 12.30 in piazza San Francesco, in uno spazio adiacente al mercato cittadino; domenica 16, dalle 9 alle 12.30, la manifestazione si sposterà in piazza delle Tessitrici con prevenzione, informazione e giochi per i più piccoli.