Il nuovo giornalino dei giovani della Lega torna all’antico

Si chiama “Nuovo Cisalpino“, come la rivista anni ’40 di Gianfranco Miglio, e come la riedizione della stessa a cura di Umberto Bossi del 2010, il nuovo giornalino dei Giovani della Lega, che ha appena visto la sua prima uscita.

A realizzarlo è il gruppo giovani della Lega dei Laghi, che l’ha presentato nel pomeriggio del 18 ottobre nella sede della Lega di Varese, in piazza Podestà.

Il foglio – perchè proprio così si presenta – parlerà di autonomia e cultura del territorio e verrà distribuito “alla vecchia maniera”, ciclostilandolo in dimensione A3 e distribuendolo nelle sezioni e casa per casa, e vedrà diversi contributi esterni, come quello del primo numero sulle pipe di Brebbia a firma di Claudio Ferretti.

Un vero e proprio ritorno “all’antico”, con la diffusione della cultura locale grazie a mezzi semplici come fogli e volantini: «Vogliamo parlare al territorio senza simboli politici, ma di cultura identità – spiega Riccardo Papini, coordinatore della Lega giovani dei Laghi a nome di tutta la redazione – Parleremo di eccellenze del territorio e i simboli che usiamo sono celtici»

Ed è un “fortunato caso” il fatto che i giovani abbiano deciso di realizzare un giornalino autonomista: iI commissario provinciale Stefano Gualandris, che l’ha tenuto a battesimo martedì 18 ottobre nella sede storica della Lega a Varese, considera infatti una fortunata coincidenza il fatto che il “mezzo informativo autonomista” ideato dai giovani leghisti varesini: «Sia nato poco prima del nuovo governo e anche prima del Comitato del Nord pensato da Bossi: anche per questo sono felice di avallarlo, e come referente provinciale caldeggio e supporto questa iniziativa. Vogliamo riprendere i temi autonomisti con forza, e anche questo è importante».

All’evento era presente anche il giovane consigliere della Lega a Varese Stefano Angei.