Su e giù per boschi e paesi: dopo tre anni torna la “Sette Campanili”

Con 108 anni alle spalle, dal 1914, è forse la più antica manifestazione sportiva in provincia: è la “Sette Campanili”, prova di cross-country dalla ricca storia e con una altrettanto ricca partecipazione, dai migliori atleti di specialità a chi invece la corre in versione non competitiva.

Dopo due anni di stop (sono saltate le edizioni 2020 e 2021) l’appuntamento è ora per domenica 23 ottobre 2022, un gradito e atteso ritorno.

Il percorso, come sempre, si snoda appunto per sette abitati, sette campanili: Cavaria, Santo Stefano, Oggiona, Orago, Jerago, Premezzo e Cajello di Gallarate. Il continuo alternarsi di tratti boschivi e urbani è accompagnato dai dislivelli, ben simboleggiati in particolare dalla scalinata di Orago ritratta nel 1925 sulla copertina della Domenica del Corriere, ad opera del celebre disegnatore Achille Beltrame.

Un particolare della copertina della Domenica del Corriere del 1925

In questa edizione 2022 una novità sul percorso saranno le due rampe in salita della “passeggiata Mia Martini” a Premezzo, posizionate dunque quasi nel finale, come ulteriore impegno sul percorso competitivo, in aggiunta alle due scalinate (castello di Orago e Santo Stefano) che appunto fanno da sempre parte del tracciato.

La “Sette campanili” competitiva si corre 15.5 km, il percorso non competitivo invece misura 4,5 km (obbligatorio anche per minori di anni 15). Ritrovo dalle 7 al Centro della Gioventù di via Amendola a Cavaria, partenza alle 9.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre su endu.net