Hernandez segnato dalla rapina a Cassano Magnago, sarà in campo contro il Monza

Un Theo Hernandez molto provato da quanto successo nella serata di martedì 18 ottobre. È così che il suo procuratore, Manuel García Quilon, descrive il giocatore francese dopo la rapina subita dalla compagna Zoe Cristofoli (nella foto Instagram in compagnia del calciatore) nella villa di famiglia a Cassano Magnago, a pochi chilometri dal centro sportivo dove il Milan si allena, a Milanello, in comune di Carnago. In casa, insieme alla influencer, c’era anche il figlio Theo Junior di sei mesi. Gli Hernandez lunedì sera, 17 ottobre, erano stati protagonisti alla serata di consegna degli “Oscar” del calcio italiano: il numero 19 del Milan è stato premiato come miglior terzino e per il miglior gol della stagione 2021/2022 che ha sancito la vittoria rossonera col 19esimo Scudetto. La coppia è stata una delle più fotografate al galà organizzato dalla Lega Calcio, con la Cristofoli in splendida forma con un vistoso vestito a fiori. Nella giornata di mercoledì Hernandez ha ripreso gli allenamenti, anche se nelle foto pubblicate sul sito del Milan non compare insieme ai compagni nella classica partitella finale. Ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà in campo sabato 22 ottobre a San Siro contro il Monza, vista l’importanza della partita e visto che Theo è il capitano del Milan, complice l’assenza di Davide Calabria per infortunio. Di certo un episodio del genere può lasciare dei segni su un professionista che, non dimentichiamolo, ha solo 25 anni.

Sul fronte investigativo continuano intanto le indagini del reparto operativo di Busto Arsizio e dei colleghi del comando provinciale di Varese per risalire all’identità dei rapinatori: le cronache della stampa nazionale, più che le fonti investigative, confermano che i diretti interessati hanno parlato di quattro elementi col passamontagna che armi in pugno hanno fatto irruzione nella villa del calciatore entrando dal retro. In casa al momento del colpo erano pronti oltre alla compagna di Theo Hernandez, l’influencer Zoe Cristofoli, anche il figlio della coppia, di 6 mesi e due collaboratori della famiglia, una cuoca e la tata. Hernandez ha preso casa a Cassano Magnago negli ultimi mesi e non ha ancora la residenza nel paese a poca distanza da Busto Arsizio (precedentemente stava a Guanzate in provincia di Como): i rapinatori evidentemente dopo aver preso informazioni sulla nuova dimora e sulle abitudini dello sportivo hanno scelto il momento migliore per fare irruzione nella casa e farsi aprire dalla signora Cristofoli la cassaforte contenente una cospicua somma in contanti oltre a preziosi, anche in questo caso bottino di altissimo valore. Oltre alle telecamere nelle mani degli investigatori ci sono le testimonianze delle persone sentite già nella serata del colpo e nella giornata di mercoledì.