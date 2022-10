Inaugurata a Busto Arsizio la clinica mobile Lilt

Con l’inaugurazione di sabato 15 ottobre a Busto Arsizio, l’attività della clinica mobile della Lilt è entrata nel vivo. Si tratta di un’iniziativa realizzata all’interno del progetto Senologia al Centro ideato dall’associazione per la lotta contro i tumori insieme a Asst Valle Olona – Insubria e Gnodi Group. La clinica mobile lascerà Busto Arsizio domenica sera per svolgere il primo ciclo di visite. Le prenotazioni aperte venerdì 14 ottobre sono già full.

«Il progetto è di respiro nazionale – ha spiegato Ivanoe Pellerin presidente della Lilt Varese -. La clinica ha iniziato il suo viaggio a Busto Arsizio poi partirà alla volta di Aosta e in futuro sarà nelle più importanti piazze italiane. L’unicità di questo progetto è la presenza di un mammografo. È la prima volta che questo apparecchio viene messo a disposizione in una piazza. In questi tre giorni sono stati registrati circa 50 prenotazioni al giorno».

«È un’iniziativa importante come lo sono tutte le iniziative di prevenzione – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana -. Il Covid ha rallentato molte visite, ma ha anche abbassato l’attenzione verso la prevenzione. Prima si riesce a individuare il tumore, più è facile guarire. Dobbiamo convincere nuovamente i cittadini dell’importanza di partecipare agli screening preventivi».

La clinica mobile è dotata di ecografo e mammografo di ultima generazione, per garantire lo svolgimento di esami molto efficaci. I medici che offriranno il servizio lavoreranno come in una struttura modulare, avendo a disposizione spazi per un totale di 75 metri con tanto di reception e sale dedicate. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire alle donne la possibilità di accedere gratuitamente a visite cliniche senologiche e a eventuali valutazioni mammografiche: due pratiche vivamente consigliata in caso di incertezze sulla diagnosi di tumore al seno e del tutto necessarie in caso di riscontro della patologia.