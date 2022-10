Jaron Johnson non fa sconti: punti e rimbalzi ma anche la guardia a Bendzius

ROSS 6,5 – Partita in crescendo: avvio irritante con errori a ripetizione, ma già nel secondo quarto pur non brillando inizia a ingranare. Quando dopo l’intervallo trova maggiore “sincronizzazione” con i compagni, la sua partita si fa più brillante. Da rivedere qualche scelta nel finale, anche se l’ultima serpentina porta due punti decisivi e liberatori.

WOLDETENSAE 5,5 (IL PEGGIORE) – Trova pochi tiri e li sbaglia tutti: partita complicata in attacco dove fa spesso a finire in qualche vicolo cieco, anche nella gestione del pallone. Meglio in retroguardia, grazie alla sua versatilità; bravo nel servire con un passaggio rischioso ma preciso Brown, in occasione della tripla dell’81-75. Nel complesso un’insufficienza mitigata anche dal risultato.

DE NICOLAO 7 – Professione: sveglia. Nel senso che il suo ingresso in campo si ripercuote in positivo su un Ross fino a quel momento in bambola: l’ottimo impatto di Denik stimola Colbey ma anche i tifosi perché le giocate del numero 10 sono molto utili nel creare i primi solchi. E anche nel terzo quarto collabora alla grande nella fuga in avanti. Ma forse la giocata più bella è in difesa, quando legge un passaggio in area a Diop e si tuffa senza paura: contesa, freccia pro Varese, palla recuperata.

REYES 6 – Non una prestazione sopra le righe: qualche bella fiammata, senza dubbio, l’abnegazione difensiva che non manca ma anche qualche scelta scriteriata (un’entrata nel primo tempo con scarico al contropiede ospite, un tentativo infranto nel finale, senza pazienza) sul quale ci sarà da lavorare. Non tra le migliori partite varesine di Justin.

FERRERO 7 – Una bomba per dare il benvenuto a tutti, appena entrato, una a fil di sirena al 30′ e tanta voglia di lottare: a Brase piace l’apporto del capitano che guadagna 9′ e li fa fruttare. Si ferma solo quando Bendzius decide di iscriversi alla partita dopo tanti svarioni: Gianca ci mette il corpo ma con il lituano fatica.

BROWN 7 – Segna il canestro più importante della serata, la tripla che ricaccia indietro Sassari arrivata sino al -3, e poco dopo infila un altro cesto in corsa molto utile. Chiude a quota 14 quasi senza farsi notare, non soffre particolarmente in difesa e si conferma uomo d’esperienza da accedere in caso di necessità.

CARUSO 7,5 – Ma sì, mezzo punto in più del previsto perché la partita di Guglielmo è stata decisiva nel limitare – per quanto possibile – il gigante Onuaku. Fermarlo, una volta in area, è quasi impossibile; Willy allora usa altre armi: lo costringe al fallo palleggiando all’improvviso, gli segna in faccia subito dopo un suo canestro e così via. Chiude con 10 punti, va un po’ in deficit a rimbalzo (2) ma lo si può perdonare, anche perché serve 3 assist tra i quali uno eccellente su taglio ravvicinato di Ross.

OWENS 6 – Due falli in un amen nel tentativo di opporre il poco fisico ai pivottoni ospiti, il terzo su un fallo in attacco. Ma Tariq non finisce nel baratro, perché trova comunque qualche buona giocata sopra al ferro, guadagna a sua volta qualche fallo compreso il quinto di Onuaku, trova alcuni rimbalzi nel traffico non scontati. La strada è lunga, ma iniziare con 14 di valutazione non è malavagio.

JOHNSON 8 (IL MIGLIORE) – Si presenta a Masnago con una “doppia-doppia” da 20 punti e 10 rimbalzi cui aggiunge falli subiti (4), assist (3) e percentuali ben sopra il 50: mica male per uno che non si fa pregare per andare al tiro. Dà l’impressione di poter fare canestro ogni volta che ne ha voglia, e forse i suoi difensori patiscono questa capacità di colpire. Però “Nino” (su Instagram si fa chiamare così: soprassediamo sul cagnolino con profilo in proprio…) è notevole anche in difesa: non casca mai sulle finte di Bendzius che, infatti, si irretisce, non trova la misura, non riesce a far male.

SASSARI: Robinson 7, Kruslin 6, Jones 5, Bendzius 5,5, Onuaku 6,5; Dowe 5, Raspino 6, Diop 6,5.