Lite in strada a Gallarate, un 23enne finisce in ospedale

Vecchie ruggini, l’incontro in strada, una scazzottata. Alla fine in Corso Cristoforo Colombo, a Gallarate, ad avere la peggio è stato un ragazzo di 23 anni, finito in ospedale un po’ ammaccato.

È successo poco prima delle 18 di lunedì 31 ottobre, alle porte del quartiere Cascinetta, vicino all’incrocio con via Riva e via Vittorio Veneto.

Sul posto è arrivata un’ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa di Gallarate, ma è anche arrivata una gazzella dei carabinieri, per calmare gli animi e ricostruire cosa fosse successo.

Alla fine, come detto, uno dei due contendenti – entrambi stranieri – è finito al Sant’Antonio Abate, con qualche botta e qualche livido (pare nulla di grave). I militari hanno appurato che l’aggressione è maturata per ragioni pregresse. Da valutare se si procederà con querela di parte o se ci saranno gli estremi per una denuncia d’ufficio.