La nazionale di pallamano cade a Katowice: la Polonia domina gli azzurri (30-23)

Una nazionale di pallamano partita bene ma che poi si è impantanata nel match contro la Polonia a Katowice stasera, mercoledì 12 ottobre: gli azzurri si sono dovuti arrendere ai bianco-rossi (30-23), scontando diversi errori in momenti delicati quando erano in inferiorità numerica e tante, troppe azioni imprecise e infruttuose. (Foto di Isabella Gandolfi)

Se almeno nel primo tempo gli azzurri hanno tenuto testa ai padroni di casa, concentrando l’attacco al cento – mentre le ali risultavano poco fruttuose – e mantenendo una difesa bassa sul 6-0, intensa e insidiosissima, negli ultimi minuti del primo tempo la Polonia ha portato il match dalla sua.

Nel secondo tempo, purtroppo, l’equilibrio della prima mezz’ora si è infranto e la fortuna ha voltato le spalle agli azzurri, che in ben due momenti di inferiorità numerica ha particolarmente sofferto l’attacco bianco-rosso: si sono aggiunti gli errori di Davide Bulzamini e Pablo Marrochi, la cui efficienza in attacco è fortemente diminuita.

Ora testa sulla partita di domenica 16 ottobre contro la favorita, la Francia, che ha vinto la medaglia d’oro alle olimpiadi: si preannuncia un match difficilissimo e da combattere con audacia e a sangue freddo sul campo del pala Giovanni Paolo II di Pescara, alle 18. La Francia questa sera si è misurata con la quarta squadra del girone 8, la Lettonia.

PRIMO TEMPO

Un primo tempo sul filo dell’equilibrio per le due nazionali, con tanti momenti di parità e senza vantaggi netti di nessuna delle due squadre: a 7′ dall’inizio del match Arkadiusz Moryto ha segnato il rigore del 3-3 nella porta difesa da Domenico Ebner; allo scadere del 13′ il capitano Andrea Parisini ha stoppato il tentativo di fuga in avanti dei bianco-rossi, segnando il gol del 5-5 e beffando l’abile portiere Adam Morawski.

Si è ripetuto al 22′ lo schema di salvataggio, con il gol del pareggio del centrale Marco Mengon, dopo aver trovato il varco tra due difensori sulla linea dei sei metri. Con il rigore del pivot Kamil Syprzak al 25′ i polacchi sono tornati in vantaggio, puntando a staccare gli azzurri; lo ha ripreso immediatamente Pablo Marrochi al 23′ (8-8), ma negli ultimissimi minuti la Polonia ha insaccato il vantaggio, prima con Ariel Pietrasik e Moryto all’ultimo secondo, gelando gli azzurri dopo che – in parità 9-9 – avevano tentato infruttuosamente di strappare un fievole vantaggio, senza successo.

Il primo tempo si è concluso 10-9 per la Polonia.

SECONDO TEMPO

Fin dallo scoccare del secondo tempo, i bianco-rossi hanno messo il turbo, portando il match dalla loro parte: dopo il rigore di Umberto Bronzo che ha segnato il 10-10 (32′), dal 35′ la Polonia ha instradato la partita dalla sua, approfittando degli errori e delle ingenuità degli italiani, che hanno vissuto diversi momenti lunghissimi di siccità di gol.

Al 34′ l’amaranto Giacomo Savini ha subito una brutta caduta mentre difendeva su Sycko, uscendo dal campo sostenuto dai compagni. Il centrale del Cassano Magnago è poi rientrato al 40′ posizionato all’al.

Hanno dato il via alle danze Szymon Sicko e il rigore di Syprzak (12-10), mentre a causa dei 2 minuti a Davide Bulzamini al 35′ l’Italia ha dovuto giocare per due minuti in inferiorità numerica. E la Polonia ne ha approfittato, a partire dal doppio gol di Moryto a porta vuota (14-11), segnando il +3 bianco-rosso; solo al 37′ il centrale Simone Mengon ha spezzato la siccità azzurra, portando la squadra a -2 (14-12).

Ma dal 40′ la Polonia ha insaccato un’azione dietro l’altra: dopo il gol Michael Daszek al 38′, (15-12) Moryto ha affossato il morale italiano segnando in rete dopo un errore di un suo compagno che aveva preso la traversa (16-12). Da qui uno stacco incredibile dei padroni di casa che, a un quarto d’ora dal fischio finale, in pochi minuti hanno messo un solco di +9 al 49′: ha iniziato Sicko con un triplate nella porta azzurra, portando la squadra al 44.53′ a 20-13 e procurando anche a Parisini due minuti fuori dal campo, togliendo al roster italiano un giocatore.

Nonostante l’inferiorità numerica, il contropiede rapidissimo di Leo Prantner al 46′ – su assist di Tommaso De Angelis (17enne della squadra federale Campus Italia, al suo esordio in nazionale) che ha soffiato la palla all’attacco polacco – ha risollevato l’orgoglio azzurro (20-15), ma la speranza è durata pochissimo.

A otto minuti dalla fine la Polonia si è portata a +9 (26-17), gli azzurri hanno provato a ricucire il gap e tentare il tutto per tutto: hanno segnato Parisini al 52′, l’ala Nicolò D’Antino (26-18). A -6 punti di svantaggio per l’Italia (27-21) dopo la seconda rete di D’Antino, i polacchi hanno strappato di nuovo insaccando altri tre gol firmati da Kamil Syprzak, Ariel Pietrasik all’ultimo secondo..

Il match si è concluso 30-23 per la Polonia.