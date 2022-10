Ottantenne morta da giorni in casa a Luino

Erano preoccupati perché da giorni non vedevano l’anziana che viveva ai piani superiori di una palazzina in via Rossini a Luino, non molto distante dalla stazione internazionale.

Così è stato chiamato il 112 che sul posto ha inviato un’ambulanza di Padana Emergenza: i vigili del fuoco hanno dovuto accedere all’appartamento con una scala che ha permesso al personale sanitario di raggiungere l’interno dell’abitazione dove è stato trovato il cadavere della donna. Per i carabinieri della compagnia di Luino si tratta di morte naturale.