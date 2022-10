Riapre a pieno ritmo il centro prelievi di Malnate, il sindaco: “Grande risultato”

A quasi 10 mesi di distanza, dopo tanti passaggi tra Asst dei Sette Laghi e Comune, la mattinata di lunedì 3 ottobre è stata quella della riapertura del centro prelievi al consultorio di piazza Libertà a Malnate.

Oltre ai soliti servizi – che non si sono mai interrotti – da oggi sarà possibile utilizzare le prestazioni del Cup e della Scelta e Revoca, senza dimenticare i prelievi.

La soddisfazione del sindaco Irene Bellifemine: “Ce l’abbiamo fatta! Questa mattina finalmente il Centro Prelievi dell’ASST Sette Laghi ha riaperto presso Piazza Libertà. Ci vorrà qualche giorno di rodaggio per le prestazioni anche del CUP e Scelta e Revoca. Ma oggi abbia raggiunto un grande risultato per la comunità malnatese e per quelle limitrofe”.