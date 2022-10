“Sesto alle Sette” riparte: alle porte la “seconda stagione”

Con il loro format radiofonico, serio, scanzonato e “strettamente sestese”, hanno divertito e allietato gli apertivi di molte persone per tutta la scorsa stagione, adesso sono finalmente pronti a ripartire per far conoscere ogni angolo e curiosità della loro amata Sesto Calende.

Domani, venerdì 28 ottobre, Sesto alle Sette riparte, rigorosamente dalle 19 alle 20, sulle frequenze di Radio Village Network la dinamica web radio ‘made in Varese’ di Bodio Lomnago.

Confermata la formazione che lo scorso anno ha fatto registrare ben 29 puntate (da dicembre 2021 a giugno 2023) tra il centro di Sesto Calende, le sue frazioni e alcune trasferte nei Comuni limitrofi come Castelletto Ticino, Angera, Taino e Vergiate: ai microfoni si alterneranno dunque le voci di Fabio Barisone, Marco Limbiati e Susy Milani. La guida tecnica è sempre affidata a DJ Mauz.

Basterà collegarsi ogni venerdì dalle 19 alle 20 per ascoltare il programma che fa delle figure che animano il territorio una propria peculiarità. Come? Scaricando l’App di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Le puntate andranno poi in replica alla domenica, in pausa pranzo, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast, che anche quest’anno troverete all’interno degli articoli di VerbanoNews e VareseNews.

I PITTOGRAFI SEGNA IL NUOVO DEBUTTO

«Saremo ospiti della Sala Mostre della Pro Sesto Calende, in Viale Italia al 3, in concomitanza con Astrattamente di Claudio Fotografico e di Forclaud il Sognatore – spiega il trio di speaker -. Non è un caso che saranno loro i primi due ospiti per poi andare a conoscere Gigi Bellaria e Massimo Fidanza de I Sentieri del Ben-Essere. Chiuderà la trasmissione Veronica Scandola di Merilla alla vigilia del Halloween Party che la vedrà impegnata nel pomeriggio di Sabato 29 Ottobre 2022».

‘Sesto alle 7’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner.