Svapocafè, l’ideale per chi vuol sigarette elettroniche di qualità

Smettere di fumare senza perdere il consueto gesto di avere qualcosa tra le dita potrebbe essere quasi impossibile. Ma, in realtà, la situazione è molto più semplice di quanto si pensi. Infatti, basta semplicemente affidarsi alla qualità e a prodotti di un certo livello, come quelli che offre Svapocafè.

Quest’ultima si propone di essere all’avanguardia per quanto concerne le sigarette elettroniche e offre una serie di proposte tutte da vedere.

Cosa offre Svapocafè

In primis, c’è da dire che Svapocafè commercializza solo prodotti che sono certificati e autorizzati dal Monopolio di Stato puntando su diverse soluzioni, a seconda del tipo di utente che decide di acquistare il prodotto.

Ci sono dei kit che sono riservati a chi ha cominciato da poco a ‘entrare’ nel mondo delle svapo, anche scegliendo tra aromi diversi. Sono soluzioni molto economiche e, per questo motivo, risultano essere alla portata praticamente di tutti. Dando l’opportunità di provare la sigaretta elettronica più adatta ai propri gusti.

E se si hanno dubbi su qualcosa, si può tranquillamente contattare l’assistenza clienti sia via mail che per telefono. La spedizione avviene entro 24 ore ed è tutto rigorosamente italiano. I prezzi ottimali non devono assolutamente far fraintendere: si tratta di una scelta per garantire un rapporto qualità/prezzo eccellente.

Ovviamente, come si può immaginare, ogni prodotto ha una scheda dettagliata per garantire sempre la massima chiarezza, cercando di essere il più esplicativi possibile.

Svapocafè, per un piacere con qualità

Le sigarette di Svapocafè sono fondamentali per chi decide di smettere di fumare ma vuole farlo per gradi o, comunque, vuole limitarsi a togliere le sigarette classiche. Il sito propone delle schede dettagliate a ogni categoria e anche la descrizione di ogni azienda che viene commercializzata.

Si può pagare in contrassegno, tramite bonifico o con una carta di credito con circuito Visa o MasterCard. Senza dimenticare che ci sono dei codici sconto, sommabili tra loro, che consentono di risparmiare sugli acquisti che vengono fatti.

Le sigarette Senza Nicotina

Chiudiamo con una particolarità tutta targata Svapocafè: Puff Senza nicotina. Sono rivolte a tutte quelle persone che non vorrebbero perdere il gesto classico della sigaretta ma nemmeno farsi troppo del male. La nicotina a dosaggi bassi al massimo può creare dipendenza. Da sottolineare che nelle sigarette ‘classiche’ ci sono delle sostanze classiche che, a seguito della combustione, possono dare il via a sostanze pericolose. Ben 250 sostanze, delle circa 7000 che si producono, possono portare a serissimi danni alla salute.

Ecco, in questo tipo di sigarette elettroniche è stata tolta tutta la nicotina. È assente. Un notevole vantaggio per la salute.

Infatti, il target di questa tipologia di sigarette elettroniche è molto vasto. Ad esempio, c’è chi le vuole acquistare perché è vero che da un lato ha smesso di fumare però non vuole perdersi quella ‘compagnia’ che, comunque, il gesto delle sigarette faceva. Insomma, non vuole privarsi della routine che ha accompagnato i propri comportamenti nel giro di diversi anni. Una importante fetta è costituita anche dai curiosi che vogliono semplicemente provare qualcosa di nuovo rispetto a quanto provato fino a ora.

Inoltre, c’è anche da dire che fumare una sigaretta elettronica al posto di mangiare snack o junk food è sicuramente meglio per passare il tempo. Del resto, la sigaretta elettronica senza nicotina serve proprio a questo: a cercare di rendere più piacevoli alcuni momenti che, magari, possono essere di attesa – ad esempio quando si è preso un numero e si sta facendo la fila in un ufficio pubblico – o anche per godersi qualche minuto di relax. Senza, però, farsi del male respirando una sostanza altamente tossica come la nicotina.