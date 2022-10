Trovata nella notte la donna dispersa nei boschi di Marzio

Ritrovata viva la donna di circa sessant’anni dispersa dalla serata di domenica. Le squadre della Stazione di Varese della XIX Delegazione Lariana sono state allertate ieri sera intorno alle 22:30 in collaborazione con i Vigili del fuoco. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Dopo avere valutato le aree primarie, i soccorritori hanno ritrovato la donna intorno alle due di notte: era finita in un canale in cui scorreva anche un piccolo torrente, in condizioni di ipotermia ma viva. È stata recuperata mediante la tecnica del contrappeso per un’ottantina di metri, portata sul sentiero e infine all’ambulanza.