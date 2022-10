In Valbossa un weekend in rosa, tra camminate e lezioni dello chef

Un weekend “in rosa” dedicato ai bambini e alla cucina.

Dopo il successo dei primi appuntamenti dell’edizione 2022 di Valbossa In Rosa, il grande evento organizzato dall’associazione azzatese IN Valbossa, allo scopo di sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno, sabato e domenica sarà la volta di far festa e informazione.

Appuntamento a Brunello protagonista, insieme ad altri 23 comuni della provincia, del mese della prevenzione: sabato 15 ottobre alle ore 16 nel salone polivalente di via dei Pree 2 spettacolo per bambini Magico Arty; alle 19 show cooking IN Rosa con Alessandro Garzillo. Si cucinerà sotto la guida sapiente dello chef e poi degustazione a offerta libera. Per prenotazioni: 3494371818 Andrea.

Domenica 16 ottobre invece ad Arsago Seprio gazebo informativo in centro durante la festa “Terza d’Utubar” dalle 9 alle 17, con raccolta fondi.

Sempre domenica 16 Camminata IN Rosa a Sumirago: partenza alle 8.45 dal parcheggio del municipio di Sumirago (nella foto la camminata della passata edizione). Durante l’evento si terrà la conferenza “stili di vita sani: parliamo di alcool” tenuto dalla dottoressa Federica Di Candia e screening gratuito della pressione e della glicemia a cura delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

Nel frattempo è stata consegnata al reparto di Mammografia senologica la Vabb stereotassica, la poltrona utile per fare esami specifici, dal costo di circa 8mila euro, cifra raccolta nel corso delle edizioni precedenti di Valbossa IN Rosa.