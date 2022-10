Valbossa IN Rosa 2022 sarà l’edizione dei record

Sarà l’edizione dei record. Valbossa IN Rosa, quest’anno, coinvolgerà 23 Comuni della provincia di Varese, tutti mobilitati per sostenere e promuovere la prevenzione del tumore al seno.

Un’iniziativa nata nel 2019 da un’idea dell’associazione IN Valbossa, di Azzate, che nella prima edizione aveva visto la partecipazione di dieci comuni, diventati 17 nel 2020 , 18 nel 2021 e oggi ha raggiunto quota 23.

In sostanza il mese della prevenzione esce dai confini della Valbossa e chiama all’azione molti paesi della provincia. «Saranno tanti gli appuntamenti della quarta edizione di Valbossa IN Rosa – spiega Adalisa Corbetta, la presidente di IN Valbossa (nella foto)– Sarà davvero l’edizione dei record: quest’anno, oltre alla Provincia di Varese, abbiamo infatti raccolto l’adesione di ben 23 Comuni patrocinanti, e in cartellone sono previsti una ventina di appuntamenti, proposti in più della metà dei paesi coinvolti. La raccolta fondi sarà destinata all’Istituto Carlo Besta di Milano per proseguire i progetti avviati dalla ricercatrice azzatese Pia Bernasconi, scomparsa purtroppo proprio a causa di un tumore al seno».

«La prima edizione, grazie alla collaborazione di Asst Sette Laghi, ha consentito di donare 130 visite senologiche e quasi 9mila euro alle associazioni di volontariato Caos e Andos –aggiunge Antonio Triveri di IN Valbossa– . L’anno dopo, pur in una stagione condizionata dal Covid, sono stati donati 4mila euro alla Lilt, mentre le visite senologiche, dopo l’annullamento forzato del SuperOpenDay, sono state recuperate tra la primavera e l’estate del 2021 grazie alla disponibilità degli specialisti di Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona e sono state circa 250. Dopo la terza edizione IN Valbossa aps, in accordo con Asst Sette Laghi, ha accolto con favore la richiesta della Mammografia senologica dell’Ospedale di Circolo di Varese donando una strumentazione utile per la procedura Vabb stereotassica dal costo di circa 8mila euro e che è in consegna proprio in questi giorni».

Ora si riparte con un obiettivo ancora più ambizioso.

Questi i Comuni che aderiscono all’iniziativa: Albizzate, Arsago Seprio, Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Sumirago, Ternate, Vergiate.

La presentazione della quarta edizione sarà sabato 8 ottobre ad Azzate, in Villa Ghiringhelli.

IL PROGRAMMA

Domenica 9 ottobre SUMIRAGO

Ore 9.30 (parcheggio Municipio): Camminata Rosa

Martedì 11 ottobre BRUNELLO

Ore 18.30 (Salone polivalente): Fitness IN Pink

Ore 21,15 (Salone polivalente): “Donne per le donne: prevenzione e molto altro” incontro con l’ostetrica Martina Belli

Sabato 15 ottobre BRUNELLO

Ore 16 (Salone polivalente): Magico Arty, spettacolo di magia per bambini

Ore 19 (Salone polivalente): Show cooking IN Rosa dello chef Alessandro Garzillo e degustazione

Domenica 16 ottobre ARSAGO SEPRIO

Ore 9-17 (Centro cittadino): Gazebo IN Valbossa alla “Terza di Utubar” (gadget e raccolta fondi)

Mercoledì 19 ottobre CASTRONNO

Ore 20.30 (Sala comunale): “Che cosa può fare l’operatore olistico per il benessere femminile”, conferenza a cura dello Studio di Naturopatia ed Arti del Benessere di Varese, via Rainoldi 5. Relatori: Roberta Radice, Valentina Minauro, Linda Carillo e Giovanni Vedani

Venerdì 21 ottobre GALLIATE LOMBARDO

Ore 9-13 (TD Group, via Belvedere): lavaggio auto IN Rosa (Lava la tua auto e TD Group donerà l’incasso della giornata a Valbossa IN Rosa)

Ore 20.45 (Salone oratorio): concerto Greensleeves Gospel Choir (ingresso libero)

Sabato 22 ottobre TERNATE / BUGUGGIATE / VARESE

Ore 10 (Parco Berrini Ternate): Lezione di Qi Gong con Roberta Radice, Offerta libera, prenotazione obbligatoria al n. 331 665 4317

Ore 15 (Area feste Buguggiate): Castagnata degli Alpini di Azzate e stand Valbossa IN Rosa

Ore 21 (Salone Estense Varese): Rassegna teatrale FITAxTe – commedia brillante “Serata omicidio” (altre serate con commedie: 29/10, 5/11, 12/11 e 19/11)

Domenica 23 ottobre BUGUGGIATE / BIANDRONNO / BODIO LOMNAGO

Ore 9.30 (Pista ciclopedonale del Lago di Varese / area feste Buguggiate + Biandronno): Camminata al Lago IN Rosa. Partenze da Buguggiate e da Biandronno. In palio la 2ª Coppa Francesca per il paese con più partecipanti / Aperitivo IN Rosa & Pranzo IN Rosa / Castagnata degli Alpini di Azzate

Ore 10 (Area birdwatching Bodio Lomnago): Lezione di Yoga con Simona Ghiringhelli / offerta libera, prenotazione obbligatoria al n. 331 735 1224

Mercoledì 26 ottobre AZZATE

Ore 20.45 (Sala consiliare): “Passione, ricerca, coraggio: la formula della felicità di Pia Bernasconi”, serata dedicata all’importanza della sua ricerca con la partecipazione di specialisti e ricercatori dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano / Intermezzi musicali e poetici / Raccolta fondi

Venerdì 28 ottobre JERAGO CON ORAGO

Ore 20.30 (Teatro Auditorium): spettacolo scuola Dancetteria di Daverio: “La giovane principessa”. Prevendita biglietti: cartoleria Tibi Azzate e scuola Dancetteria Daverio

Sabato 29 ottobre ALBIZZATE

Ore 15-18 (Palazzo municipale): apertura mostra del concorso fotografico sul tema “La donna e la nuova aurora della felicità” – Premio Carla Colli. Giorni di apertura: domenica 30/10 ore 10-12.30 / 15-18, martedì 1/11 ore 10-12.30 / 15-18, sabato 5/11 ore 15-18, domenica 6/11 ore 10-12.30.

Domenica 6 novembre ALBIZZATE