Varano Borghi valorizza la sua storia e diventa Museo diffuso

Varano Borghi è la cittadina con il più vasto patrimonio storico-industriale della nostra provincia e non solo. Storia, tradizioni, e le caratteristiche uniche del suo villaggio operaio ne fanno un unicum prezioso importante da valorizzare.

Anche con questo intento l’amministrazione comunale è pronta ad inaugurare domenica 9 ottobre alle ore 11 davanti al municipio il nuovo Museo Diffuso, un’iniziativa che nasce dalla volontà dell’Assessore alla Cultura Andrea Filippini di mantenere viva la memoria storica del paese e di fornire ai visitatori notizie utili a capirne l’importanza. Varano ha avuto un ruolo di primo piano tra le industrie italiane del XIX secolo e per buona parte anche del XX per opera della famiglia Borghi che qui insediò il suo Cotonificio nel 1819.

Il paese è cresciuto grazie alla presenza di questa realtà produttiva e, come i suoi abitanti, anche l’assetto urbano ha beneficiato della capacità imprenditoriale dei Borghi. Un paese ordinato dove le strade si intersecano diritte e creano bei quartieri, palazzi per operai, contadini e impiegati costruiti con perizia e decorati con notevole gusto estetico, tutto questo divenne Varano che, nel 1906 poté aggiungere al suo nome anche quello dei Borghi.

La villa padronale, oggi trasformata in un hotel prestigioso, l’opificio, la chiesa e il cimitero, opere dell’illustre arch. Paolo Cesa Bianchi, sono ancora oggi testimoni dell’esigenza di questa famiglia di volere vivere e fare vivere le loro maestranze in un ambiente efficiente, ma anche “bello”. Molti studiosi considerano Varano Borghi un villaggio operaio al pari di quello di Crespi d’Adda ed anche i numerosi turisti ne colgono gli aspetti del suo carattere industriale ottocentesco che lo differenziano dagli altri paesi circostanti, all’epoca eminentemente agricoli.

Il Museo Diffuso si pone pertanto anche l’obiettivo di aumentare l’attrattiva turistica del paese. L’Amministrazione Comunale, infatti, è convinta che, accanto alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro ambiente, le persone che verranno in visita a Varano Borghi troveranno interessante anche compiere un percorso a ritroso nel tempo, guidati dalle informazioni contenute nei vari pannelli dislocati nei vari luoghi significativi della sua storia.

Il Museo Diffuso è formato da 13 pannelli che saranno localizzabili su Google Maps.