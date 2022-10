Tra Varese e Como arriva “Color Vibrante”, una mostra diffusa dedicata a Piero Cicoli

Il secondo fine settimana di ottobre vedrà protagonista due città unite nella realizzazione di una mostra diffusa dedicata all’artista Piero Cicoli: il Battistero di Velate a Varese e in contemporanea a Como presso The Art Company.

“Color Vibrante” a cura di Carla Tocchetti e con la collaborazione della Famiglia che ne cura l’archivio, racconta attraverso le sue opere questo autore eclettico e sensibile, che ha lasciato una importante produzione, a testimonianza delle tensioni del mondo dell’Arte alle soglie del nuovo Millennio.

“ Nel percorso mostra raccontiamo il rapido e progressivo svuotamento del significato figurativo, legato alla realtà e al momento, che cede via via il passo agli esemplari astratti della maturità – afferma la curatrice Carla Tocchetti – Sono queste opere, dove non comandano più illusione e precarietà, bensì silenzio e essenzialità, ad aprire secondo Cicoli una possibilità nuova, dove l’intervento dell’Uomo Creatore trova ancora spazio”

La scelta di introdurre l’Artista con una doppia esposizione permette di coinvolgere le due città Lombarde dove Cicoli è stato Docente, Varese e Como, ampliando la presentazione degli eccellenti risultati raggiunti negli anni della maturità con i medium materici prediletti: ceramica e maiolica, oli e acrilici su tela. Il progetto è promosso da Il Battistero di Velate, Comunità MAMI, e The Art Company Como, con il patrocinio di Comune di Varese e dell’associazione culturale Segreta Isola.

“Questa mostra crea un forte legame tra Como e Varese – ha affermato Manuela Lozza Presidente commissione cultura – legame che andrebbe incentivato dal punto di vista culturale con sempre più eventi che uniscano le due città e le loro realtà. In secondo luogo il Battistero di Velate ci permette di concentrare gli eventi solo nel centro di Varese, ma anche in altri luoghi prestigiosi della città, che possono diventare collettori che attirino pubblico e artisti”.

VARESE Ceramiche e maioliche

Il Battistero di Velate sec. XVII

8-30 ottobre 2022

COMO Oli e acrilici su tela

The Art Company

7-29 ottobre 2022