Nuovi vertici per Abiconf Varese, l’associazione degli amministratori di condominio

«L’amministratore di condominio è oggi una figura chiave per la gestione delle città, un punto di equilibrio tra esigenze abitative, vincoli normativi e interessi economici. Con il rinnovo delle cariche provinciali di Abiconf, vogliamo rafforzare la presenza sul territorio, offrire maggiore tutela ai professionisti e nuove risposte ai cittadini».

Così Roberto Lopresti, presidente di Confcommercio Professioni provincia di Varese, e il neo eletto Fabrizio Visca, presidente di Abiconf Varese, aprono con una dichiarazione congiunta il nuovo corso dell’associazione degli amministratori condominiali.

Rientra nella rete di attività promosse da Confcommercio Professioni il progetto di rappresentanza locale di Abiconf, che nel Varesotto trova sede operativa nello “Sportello condominio”, nato per fornire supporto sia ai professionisti della gestione immobiliare sia a chi abita o possiede unità in edifici plurifamiliari.

Il primo punto è stato attivato nella sede di Ascom Gallarate, in viale dell’Unione Europea. L’obiettivo – come sottolinea Lopresti – è quello di coprire gradualmente l’intero territorio provinciale con ulteriori aperture, trasformando lo sportello in una vera rete di servizi a supporto del comparto immobiliare e commerciale.

Lo sportello si rivolge non solo agli amministratori di condominio e ai residenti, ma anche a due categorie per noi fondamentali: i proprietari di immobili a destinazione commerciale e gli affittuari di negozi, che spesso si trovano coinvolti in questioni condominiali senza disporre di un punto di riferimento chiaro. In questo senso, il servizio promosso da Abiconf assume un valore strategico per Confcommercio, offrendo tutele, risposte e assistenza tecnica a una platea che include gran parte dei nostri associati.

Aggiornamento costante e casi concreti

Sotto la guida di Fabrizio Visca, l’associazione si pone l’obiettivo di intensificare i momenti formativi e di confronto. Tra le prime iniziative in programma, incontri tematici dedicati ai principali aggiornamenti normativi, come il tema delle rendite catastali: in particolare, verranno affrontati i casi legati alla necessità di adeguare le rendite a seguito degli interventi di riqualificazione energetica realizzati con il Superbonus 110%, un ambito che ha generato negli ultimi mesi interrogativi e problematiche concrete per molti condomini.

«Puntiamo a un percorso formativo articolato su due livelli», spiega Visca. «Da un lato la formazione obbligatoria per gli amministratori prevista dal Dm 140 (16 ore annuali), dall’altro un’offerta informativa aperta anche agli stessi residenti, che spesso devono affrontare scelte complesse, senza possedere gli strumenti necessari».

L’evoluzione della professione, che oggi comporta anche responsabilità di carattere penale, rende fondamentale un aggiornamento che vada oltre l’obbligo normativo, offrendo una garanzia in più a chi opera e a chi si affida a questa figura.

Consulenza specialistica e supporto operativo

All’interno dello sportello vengono proposte consulenze tecniche, legali e fiscali, come evidenzia Gianfranco Ferrario, direttore di Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa, sottolineando l’approccio multidisciplinare pensato per rispondere in modo puntuale ai bisogni della comunità condominiale: dagli amministratori agli inquilini, dai proprietari ai commercianti in locazione.

Il nuovo Consiglio provinciale

Il rinnovato consiglio direttivo di Abiconf provincia di Varese è composto da Fabrizio Visca (presidente), Giancarlo Airoldi, Beatrice Airoldi, Salvatore Penza e Fabiana Flecchia (consiglieri).

Quest’ultima – segretario nazionale di Abiconf – assume il ruolo di referente territoriale per l’associazione nazionale, guidata da Andrea Tolomelli. Un segnale forte di integrazione tra il livello locale e quello nazionale, a conferma del percorso di crescita intrapreso da Abiconf anche nella provincia di Varese.