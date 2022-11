16enne tenta il suicidio a Saronno: salvata dai carabinieri

Tenta il suicidio a Saronno, minacciando di gettarsi dal cavalcavia. I carabinieri della compagnia cittadina l’hanno convinta a desistere e tornare sui suoi passi.

È successo nella serata di sabato 13 novembre, in via Milano. Una 16enne ospite di una comunità, dopo aver scavalcato la balaustra del cavalcavia, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa tre metri.

Poco prima il responsabile della stessa comunità ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri, raccontando all’operatore il mancato rientro in struttura ed i propositi suicidi della minore.

L’operatore della Centrale Operativa, dopo aver geolocalizzato il cellulare in uso alla ragazza, ha coordinato la pattuglia della stazione di Saronno, già impegnata sul territorio nel quotidiano servizio di prossimità, facendola giungere nel più breve tempo possibile in via Milano. I Carabinieri giunti sul posto sono riusciti a bloccare e mettere in sicurezza la minore: dopo averle prestato le prime cure, la ragazza è stata portata in autoambulanza all’Ospedale Di Busto Arsizio in buono stato di salute.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare Telefono Amico, al numero 02 2327 2327, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 24