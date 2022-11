Alessandro Alfieri: “Anche nei momenti più duri ho apprezzato il suo essere un uomo libero e sempre aperto al dialogo”

«Profondamente dispiaciuto per la morte di Roberto Maroni. Da segretario lombardo e capogruppo del PD in consiglio regionale fui tra i suoi principali oppositori durante il mandato da Presidente di Regione. Avevamo idee diverse ma anche nei momenti più duri ho apprezzato il suo essere un uomo libero e sempre aperto al dialogo. Un abbraccio forte a tutta la sua famiglia e in particolare al figlio Fabrizio che stimo molto”.

Così su Facebook Alessandro Alfieri, vice presidente dei senatori del PD.