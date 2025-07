Confindustria e Assolombarda analizzano l’impatto della geopolitica sulle imprese manifatturiere

Le tensioni geopolitiche globali entrano sempre più nelle agende delle imprese. Se ne parlerà martedì 8 luglio a Milano, dalle 14.30 alle 17.00, nella Sala Camerana di via Pantano 9, in occasione della presentazione della nuova edizione dell’Indagine sull’Internazionalizzazione realizzata da Confindustria Lombardia e Assolombarda, in collaborazione con SACE, ISPI e le associazioni territoriali.

Un appuntamento per capire dove va la manifattura lombarda

Il Rapporto 2025 approfondisce l’impatto delle dinamiche geopolitiche sulle strategie di internazionalizzazione delle imprese manifatturiere lombarde. Un tema centrale in un contesto globale segnato da instabilità, guerre commerciali, crisi energetiche e nuove aree di sviluppo.

L’incontro, rivolto a imprese, giornalisti e operatori economici, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo.

Tra gli interventi, vertici di Confindustria e Regione Lombardia

Sono attesi:

Giuseppe Pasini , presidente di Confindustria Lombardia

Veronica Squinzi , vicepresidente di Assolombarda

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia

Imprese lombarde protagoniste del confronto

Oltre alle analisi degli esperti, l’evento ospiterà anche un tavolo di confronto con alcune imprese lombarde già fortemente internazionalizzate: Cama Group, LATI, Persico Group, SAIP e Ancorotti Cosmetics porteranno testimonianze dirette su come si affrontano i cambiamenti negli scenari globali.

L’appuntamento si propone come uno strumento di lettura utile per il mondo imprenditoriale e per le istituzioni, chiamate a sostenere la competitività di un sistema produttivo che guarda oltre i confini.