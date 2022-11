Apre il supermercato e Biumo inferiore a Varese va in tilt

Ha avuto effetti notevoli sulla viabilità di Varese l’inaugurazione del nuovo supermercato di via Carcano, nell’area della Ex segheria Fidanza.

Per tutto il pomeriggio del 24 novembre le vie di accesso a Biumo Inferiore sono state completamente intasate, con lunghe code di auto: non solo la via interessata ma anche quelle limitrofe, alcune delle quali sono importanti vie di accesso alla città. Da viale dei Mille a via Walder, da viale Belforte a via Tonale, tutte le vie di accesso sono rimaste imbottigliate nel traffico per tutto il pomeriggio.