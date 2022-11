Biblioteca Insieme il progetto sperimentale nel quartiere varesino di San Fermo

Nel quartiere di S.Fermo a Varese prende il via il progetto sperimentale Biblioteca insieme, grazie alla volontà dell’amministrazione di unire un servizio di promozione culturale con un’iniziativa che ha un risvolto sociale.

La biblioteca di San Fermo, depositaria di 18 mila volumi e parte del sistema bibliotecario del Comune di Varese, dopo un periodo di chiusura dovuto alla pandemia il 15 novembre riapre con il progetto che vede il coinvolgimento della cooperativa sociale “Il Millepiedi ONLUS” , partner del Patto Locale per la Lettura di Varese.

In qualità di bibliotecari volontari ci saranno infatti persone portatrici di disabilità intellettiva, affiancate da educatori e dai ragazzi di servizio civile della Biblioteca di Varese. Nasce in questo modo il progetto Biblioteca insieme, un’azione pilota con una valenza educativa importante per i soggetti portatori di disabilità coinvolti e per la cittadinanza, invitata a fruire dei servizi bibliotecari superando le barriere spesso imposte dalla non conoscenza delle problematiche legate alla disabilità.

«Le biblioteche sono sempre luoghi di promozione culturale e attivazione sociale, quindi il progetto ben interpreta il ruolo di questo servizio importante per la collettività» dichiara l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia.

«Uno spazio dove promuovere esperienze di inclusione attraverso un servizio per il quartiere e la comunità – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Ringrazio la cooperativa sociale Il Millepiedi con cui l’amministrazione collabora da diversi anni».

L’apertura della struttura è stata preceduta da un periodo di affiancamento da parte del personale bibliotecario al fine di istruire i volontari e gli educatori della cooperativa all’uso del catalogo e alla ricollocazione dei volumi, oltre che sulle modalità di accesso al prestito.

La biblioteca, che è nella parte antica del quartiere in via Confalonieri 9 (sempre al Centro Grilli, ex scuola Bareggi), sarà aperta il martedì dalle 10.00 alle 11.30 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00. Per informazioni: 0332/330387; bibliotecasanfermo@comune.varese.it