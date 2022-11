Brusaporto – Varese in diretta

Dopo la difficile settimana in casa Varese, con l’allontanamento di Donato Disabato e diversi altri giocatori pronti all’addio, i biancorossi scendono in campo a Brusaporto contro la squadra allenata da Filippo Carobbio, protagonista ai piedi del Sacro Monte da calciatore per due stagione dal 2000 al 2002. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI